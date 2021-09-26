Samsung Galaxy Z Flip 3, dış ekranın genişletilmesi ve etrafındaki arka kameraların yeniden düzenlenmesi dışında öncekilerden çok farklı görünmüyor. Hala, Samsung markalı büyük bir menteşe etrafında dönen iki adet katlanabilir kanattan ibaret. Açıldığında, 6,7 inç ekrana sahip uzun ve dar bir telefon oluyor. Telefon tamamen aynı hizada katlanmasa da, kapatıldığında kenarlar arasında daha az boşluk oluşuyor ve içteki esnek ekranın etrafındaki koruyucu plastik tampon hala yerinde duruyor. Arka kapak tasarımı da tek renkli kaplamadan iki tonlu efekte değiştirilmiş. Arka kameraların yanında bir de dış ekranı var. Arka kısım Gorilla Glass Victus ile kaplanmış, iç ekran ise camsı esnek plastik bir ekrana sahip. Katlanabilir bir modelde Samsung ilk kez , suya dayanıklılık için IPX8 derecesi ekledi. Bu da telefonun 30 dakikaya kadar 1,5 metre kadar suya batırılabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, toza dayanıklılık için derecelendirilmemiş. Büyütülmüş dış ekran dışında, telefon selefine çok benziyor. Sağ tarafta, telefon açıldığında rahatlık için biraz yüksek olan parmak izi sensörlü kilit ve üzerinde ses seviyesi düğmeleri yer alıyor. Sol tarafta, üste yakın bir yerde bir SIM yuvası var. Ancak burada microSD yuvası yok. Üstte sadece mikrofon varken, altta USB-C yuvası bulunuyor.

Z Flip 3'ü tek elle açmak biraz zor, tıpkı Z Flip modelinde olduğu gibi. Ancak bu direnç, cihazı istediğiniz dereceye kadar açabileceğiniz ve yerinde kilitli kalacağından emin olabileceğiniz anlamına geliyor. Z Flip 3'ün kısmen katlanmasını gerektiren birkaç kullanım durumu var. Örneğin görüntülü sohbet burada daha iyi, aynı şekilde selfie çekerken de yarı katlanmış ekran daha kullanışlı. Ancak Z Flip 3'ün katlanabilirliği, onu yanınızda taşırken kullanışlı oluyor. Cepte daha az yer kaplasa da biraz kalın bir telefon. Dış ekran, bildirimleri görmenin, özçekimleri ön izlemenin ve sesi kontrol etmenin ötesinde kullanmak için hala çok küçük. Ekran salt okunur veya etkileşimli modda hemen hemen aynı görünüyor. Bu nedenle öncekinden kesinlikle daha kullanışlı olmasına rağmen dokunma işlevi düzensiz gibi görünebilir. Motorola Razr'a göre Z Flip 3'ün dış ekranından daha fazla uygulamayla etkileşime girebiliyor.

Z Flip 3, önceki kapaklı katlanabilir ekranlara göre daha dar ve parmağınızı 6,7 inç Full HD Plus (2640 x 1080) ekranın ortasında gezdirmek sıkıcı değil. Ekranın kendisi dış mekanda izlemek için yeterince parlak ve OLED ekranlı telefonlar kadar net olmasa da diğer amiral gemisi FHD ekranlarla karşılaştırılabilir. Ekran, daha akıcı gezinme ve oyun oynama için 120 Hz yenileme hızıyla, selefine göre daha da iyileştirildi. Cihazın 1.9 inçlik dış ekranı, orijinal Z Flip'in 1.1 inçlik dış ekranının neredeyse dört katı büyüklüğünde. Z Flip 3'ün daha büyük ekranı, tek bir metin satırı, küçük fotoğraf önizlemesini ve özçekimleri önizlemeyi daha kolay hale getiriyor. Buada basit ses kontrolleri de yapabilirsiniz.

Telefonun arkasında 12 MP, f/2.2 ultra geniş ve 12 MP, f/1.8 geniş açılı lens taşıyor. Bunlarla, gün ışığında iyi bir renk dengesiyle diğer iyi fotoğraflar çekilebiliyor. Önde iPhone 12 Pro gibi rakiplerine göre biraz daha az ayrıntıya sahip 10MP f/2.4 ön kamera var. Bu kamaeryla da iyi kalitede selfie’ler çekebilirsiniz. Telefonu yarı açıkken, düz bir yüzeye yaslayarak da çekim yapabilirsiniz. Z Flip 3 ayrıca, kapatıldığında da selfie çekebiliyor. Kamera modunu açmak için kilit düğmesine iki kez dokunmanız yeterli. Dokunmatik arayüz son derece basit. Galaxy Z Flip 3, saniyede 60 kare hızında 4K çözünürlüğe kadar video kaydedebiliyor. Sonuç net ve akııc görünüyor. Flip 3 ile yapılan çekimlerinde renkler oldukça doğru ve canlıydı. Stabilizasyon da burada olukça iyi iş çıkardı.

Snapdragon 888 işlemci ve 8 GB RAM ile Galaxy Z Flip 3 güçlü bir cihaz. Flex modunda uygulamalar arasında dolaşırken bile takılma olmuyor. Z Flip 3 aynı zamnda kutudan çıktığı gibi Android 11'i çalıştırabiliyor. Genhin Impact ve Asphalt 9 gibi oyunlar Flip 3'te akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Kare düşüşleri de fark edilmiyor. Telefon, Adobe Premiere Rush ile 4K videoyu 1080p'ye 53 saniyede dönüştürebiliyor. iPhone 12 Pro bunu 27 saniyede yapabiliyor. Samsung Galaxy Z Flip 3'ün en büyük dezavantajı muhtemelen 3.300mAh bataryası. Şirketin daha fazla sürdürülebilirlik ve daha az atık yönündeki değişiminin bir parçası olarak kutuda şarj cihazı da yok. Z Flip 3’ün şarjı normal kullanımda sadece bir gün gidebiliyor. Sıradan görevler ise bu telefonu pilini hızlı tüketmiyor. Örneğin, yarım saat Netflix’ten dizi izlemek pili %3 oranında tüketiyor. Kutudan çıkan 60W şarj cihazı pili 30 dakikada %46 ve bir saatte %80 şarj edebiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3, amiral gemisi telefonlarla karşılaştırılabilir özellikleri ve fiyatıyla satın alınabilecek en sağlam katlanabilir akıllı telefonlardan biri. Nispeten küçük pili ve telefoto kamera lensinin olmaması ise en başta gelen dezavantajları. Kısaca taşıması rahat, 5G destekli ve katlanabilen bir akıllı telefon istiyorsanız Galaxy Z Flip 3 modeline bir göz atabilirsiniz.