Samsung Galaxy Z Fold 3, katlanabilir bir telefon olduğundan cihazın dayanıklılığı konusunda endişe ediyor olabilirsiniz. O halde ilk başta şunu belirtelim ekran %80'e kadar daha sağlam ve telefonun tamamı suya dayanıklı. Telefon IPX8 ile 1,5 metreye kadar suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyor. Ancak Z Fold 3, toza dayanıklı değil. Bu yüzden telefonu sahile götürdüğünüzde dikkatli olun. Galaxy Z Fold 3 daha da güçlü olsun diye burada Armor Aluminium gövde kullanıldı. Ekran da çizilmelere ve düşmelere karşı dayanıklı olsun diye Gorilla Glass Victus tercih edildi. Galaxy Z Fold 3, kapalıyken 14.4 ila 16 mm, açıkken 6.4 mm kalınlığında. Ağırlığı ise 271 gram. Genel anlamda bakıldığında çoğu telefondan çok daha kalın ve ağır.

Galaxy Z Fold 3, iki ekrana sahip. Bunlardan ilki öndeki 6,2 inç OLED ekran, diğeri ise cihazı açtığınızda ortaya çıkan 7,6 inçlik ana ekran. Her iki panel de 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. İç ekran çözünürlüğü 2208 x 1768 pikselle önceki modelle aynı. Ancak iyi haber şu ki, yeni Eco ekran teknolojisi sayesinde yeni ekran öncekinden %29 daha parlak. Bir çentiğe veya deliğe bakmak yerine, Galaxy Z Fold 3'teki ekran altı kamera, özellikle fotoğraf ve video gibi içeriklerde tam ekrana geçtiğinizde neredeyse görünmez oluyor. Galaxy Z Fold 3'ün hoparlörleri ise oldukça güçlü. Spotify’dan bir şeyler dinlerken ve arama yaparken net ve yüksek ses veriyorlar. Z Fold 3'ü bir masanın üzerine koyduğunuzda, hoparlörlerden biri altta kalıyor ve ses bu nedenle biraz boğuk gelebilir. Ancak genel olarak katlanabilir bir telefona göre ses sağlam.

Galaxy Z Fold 3, çoklu görev konusunda da oldukça iyi. Multi-Active Window özelliği sayesinde iki uygulamayı hatta üç uygulamayı da yan yana çalıştırabilirsiniz. Gelişmiş Uygulama Çifti özelliği, daha sonra iki uygulama için, onları açtığınız şekilde kısayollar oluşturmanıza olanak tanıyor. Bunları ve diğer uygulamaları görmek için Edge Panelini sağ taraftan kaydırarak açabilirsiniz. Samsung, anında uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlayan yeni bir Görev Çubuğu özelliği de ekledi. Samsung Labs ise katlanabilir ekranlar için optimize edilmemiş uygulamaları Multi-Active Windows modunda çalışmaya zorlayabiliyor. Örneğin, Netflix'i ekranın sol tarafına koyabilir ve ekranın sağ tarafında mesajlara göz bakarken dizinizi izlemeye devam edebilirsiniz. Galaxy Z Fold 3'ü bir dizüstü bilgisayar gibi katladığınızda, bir dizi uygulama, Flex modunu destekliyor. Bu, YouTube ve Kamera uygulamasında çalışıyor. Samsung ayrıca Galaxy Z Fold 3 ile yerel olarak çalışan daha fazla uygulamayı kullanıma sunmak için üçüncü taraf geliştiricilerle yakın bir şekilde çalışıyor. Bunlar arasında Snapchat, TikTok, Netflix, Spotify ve YouTube yer alıyor.

Samsung'un 7.6 inçlik katlanabilir bir telefona S Pen desteği eklediğini görmek güzel. Bu sayede not almak, çizim yapmak veya bir şeyleri işaretlemek daha kolay hale geliyor. Ancak Galaxy Z Fold 3'ün S Pen desteğiyle ilgili bir sorun var. Kalem katlanabilir telefonla çalışsa da buna dahil değil ve Galaxy Note modellerinde olduğu gibi kalem için yerleşik bir yuva yok. Bunun yerine S Pen’i ekstra para vererek satın almanız gerekiyor. Galaxy Note 20’lerde kullanılan S Pen ise Galaxy Z Fold 3’te çalışmıyor. Galaxy Z Fold 3'ün geniş 7,6 inçlik ekranı, hızlıca not yazmak için bolca alan sunuyor. Bir şeyler yazmaya başlamak için S Pen'deki düğmeyi basılı tutmanız ve ekrana dokunmanız yeterli. S Pen'i yalnızca Galaxy Z Fold 3'ün ana ekranında kullanabileceğinizi unutmayın. Kapak ekranı, ekran kalemini girişi desteklemiyor.

Ekran altı kamera dışında Galaxy Z Fold 3 ile kamera donanımı cephesinde gerçekten çok fazla yeni bir şey yok. Arka kameralar bir kez daha 12MP lens üçlüsünü içeriyor. Bunlar arasında 123 derecelik görüş alanına sahip f/1.8 geniş açılı, f/2.2 değerimde ultra geniş ve telefoto lensler yer alıyor. Bu donanımla Galaxy Z Fold 3, renkli ve çoğunlukla keskin fotoğraflar çekebiliyor. Portrelerde Galaxy Z Fold 3, arka planın çoğunu bulanıklaştırarak bokeh efektiyle çoğunlukla iyi bir iş çıkarıyor. Gece modunda Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 Ultra'ya göre daha gerçekçi renklere sahip. Galaxy Z Fold 3'ün selfie özelliklerini hem 4MP ekran altı kamera hem de 10MP ön kamerayla test edebilirsiniz. Ekran altı kamerada yüzü daha bulanık ve soluk gösterebiliyor. 10MP kamerayla ise her şey daha iyi görünüyor. Galaxy Z Fold 3 ile 2x optik yakınlaştırma ve 10x dijital yakınlaştırma elde ediyorsunuz. Galaxy S21 Ultra’daki dijital olarak 100x'e kadar yakınlaştırma burada yok. Galaxy Z Fold 3, ana ve kapak ekranı kamerasıyla 4K 60 fps, ekran altı kamerasıyla da Full HD 60 fps videolar çekebiliyor. Ultra geniş ve telefoto lensler sadece 4K 30 fps video kaydını destekliyor. Her kamerada sonuçlar oldukça iyi, ancak 10MP selfie kamerası doğal olarak arka kameralarla elde ettiğiniz netlikten yoksun.

Cihaza Snapdragon 888 işlemci güç veriyor ve bu 12 GB RAM ile destekleniyor. Ayrıca 256 GB dahili depolama standardı var, ancak 512 GB'ı da tercih edebilirsiniz. İster aynı anda üç uygulama çalıştırıyor olun, isterseniz Asphalt 9'da pistte yarışıyor olun, Galaxy Z Fold 3 günlük kullanımda hızlı performans sağlıyor. Adobe Premiere Rush uygulamasını kullanarak Galaxy Z Fold 3 ile 4K videoyu 1080p'ye dönüştürmek 50 saniye sürüyor. Bu, Galaxy S21 Ultra'nın 1 dakika 2 saniyesinden daha hızlı ama yine de iPhone 12 Pro Max'in 28 saniyesinden daha yavaş. Galaxy Z Fold 3, Z Fold 2'nin 4.500 mAh piline göre biraz daha küçük olan 4.400 mAh pille geliyor. Galaxy Z Fold 3, 60Hz ekran modunda yaklaşık 8 saat, ve uyarlanabilir modda ise yaklaşık altı buçuk saat ayakta kalabiliyor. Galaxy Z Fold 3’ün kutusunda şarj cihazı yok. 25W’lık şarj cihazıyla telefon 30 dakika da yüzde 0’dan %47'ye ulaşabildi ki bu fena değil.

Galaxy Z Fold 3 ile Samsung, en iyi katlanabilir telefon unvanını elinde tutuyor. Bir önceki modele göre Galaxy Z Fold 3 ile daha dayanıklı tasarım, geliştirilmiş çoklu görev ve daha iyi ekranlar elde ediyorsunuz.