Galaxy Z Fold 3 görünüm olarak önceki modelden çok farklı değil ancak şirket ekranların boyutunu değiştirmeden cihazı daha kompakt ve daha hafif hale getirmeyi başardı. Galaxy Z Fold 3'de piyasadaki en dayanıklı cam olan Gorilla Glass Victus kullanıldı.

Galaxy Z Fold 3 ile sunulan önemli bir yenilik de katlanabilir telefonlarda ilk kez gördüğümüz IPx8 suya dayanıklılık özelliği. Cihaz bu sayede 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyor. Samsung katlanabilir telefonlar için ekran kalemi aksesuarının S Pen Fold Edition isimli özel bir versiyonunu çıkardı.

Galaxy Z Fold 3 ayrıca şirketin ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk cihazı oldu. İçteki 7.6 inçlik AMOLED ekranın altına yerleştirilen 4 MP sensör yer alıyor. 6.2 inçlik kapak ekranında yer alan delikte ise 10 MP selfie kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 teknik özellikleri:

Kapak Ekranı: 6.2 inç, Dinamik AMOLED 2X, 2.268x832, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

İç Ekran: 7.6 inç, Dinamik AMOLED 2X, 2.208x1.768, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 888, 5nm, 8 çekirdek, 2.84 GHz

Bellek/Depolama: 12+256 GB, 12+512 GB (LPDDR5 + UFS 3.1)

Ana Kamera: 12 MP (f/1.8, OIS) + 12 MP (f/2.2, 123 derece görüş açısı) + 12 MP (f/2.2, 2x optik zoom, OIS)

Kapak Kamerası: 10 MP, f/2.2

Ön Kamera: 4 MP, f/1.8, ekran altı

Batarya: 4400 mAh

Şarj: Kablolu 25W, Kablosuz 10W, Ters Kablosuz

İşletim Sistemi: Android 11

Güvenlik: Güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı

Suya Dayanıklılık: IPX8

Ses: Stereo hoparlörler, Dolby Atmos desteği

Boyutlar: 158.2 x 128.1 x 6.4 mm

Katlandığında Boyutlar: 158.2 x 67.1 x 16-14.4 mm

Ağırlık: 271 gram

Galaxy Z Flip 3 ise koruma çantası ve en yeni Corning cama sahip. Cihaz 2640x1080 piksel çözünürlüğe, HDR 10+ desteğine ve 425 ppi piksel yoğunluğuna sahip Dinamik AMOLED X2 esnek ekranla geliyor.

Serinin ilk kapaklı modelinde 1.1 inç olan dış ekran 1.9 inçe (512x260) çıkarıldı. Yeni widget'ları, Always On Display'i (Her Zaman Açık Ekran) ve kayan mesajları destekliyor. Buradaki menteşe, Samsung'un açıklamalarına göre 200 bin açma/kapama döngüsüne dayanıklı.

Galaxy Z Flip 3 teknik özellikleri:

Ana ekran: Dinamik AMOLED X2, 6.7 inç, 2640x1080, 22: 9, 10-120 Hz

Harici ekran: Süper AMOLED, 1.9", 512x260 piksel, 60 Hz

Yonga seti: Snapdragon 888, Maksimum Frekans 2.84GHz

RAM: LPDDR5, 8 GB

Dahili bellek: UFS 3.1, 128/256 GB

Ana kamera: 12 MP (f / 1.8, OIS) + 12 MP (görüş açısı 123°, f / 2.2)

Ön kamera: 10 MP, f/2.4

Pil: 3300 mAh, hızlı kablolu ve kablosuz şarj, ters şarj

Güvenlik: Yan parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

İletişim: 5G (SA / NSA, Sub 6, mmWave), LTE Cat.20, Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, MST

Konektörler: USB Tip-C

İşletim Sistemi: Android 11 + OneUI 3.1

Boyutlar: 166 x 72,2 x 6,9 mm

Katlandığında boyutlar: 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm

Ağırlık: 183g

Fiyatları ne kadar?

Galaxy Z Fold 3, 11 Ağustos’ta ön siparişe açıldı. Cihazın Türkiye’deki satış fiyatı 21.999 TL olarak belirlendi. Türkiye’de 1 Eylül’de ön satışa sunulacak cihaz, 22 Eylül’den itibaren de piyasaya sürülecek. Yurt dışı fiyatı ise 1799 dolar (12GB/256 GB) ve 1899 dolar (12GB/ 512 GB) şeklinde.

Samsung Galaxy Z Flip 3, Krem, Yeşil, Lavanta, Fantom Siyahı, Gri, Beyaz ve Pembe olmak üzere en az yedi renkte satışa çıkacak. Fiyatı ise 11.999 TL olarak belirlendi. Türkiye’de 1 Eylül’den itibaren ön satışa sunulacak olan Galaxy Z Flip3, 22 Eylül’den itibaren de piyasaya sunulacak. Yurt dışı fiyatı ise 1230 dolar (8GB/128GB) ve 1290 dolar (8GB/256GB) şeklinde.