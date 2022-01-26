Samsung, bir parmak izi sensörü, Secure Element (SE) ve Secure Processor'un yer aldığı S3B512C'nin endüstrinin ilk hepsi bir arada güvenlik yongası çözümü olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Samsung Electronics ve Mastercard, yerleşik parmak izi tarayıcıya sahip bir ödeme kartı geliştirmek için ortaklık kurduklarını duyurmuştu. Kartta, Samsung'un System LSI Business'tan yeni bir güvenlik yonga seti kullanılacağının belirtilmişti. Samsung'un yeni açıkladığı S3B512C bu ortaklığın sonucu olabilir.

Şifrelenmiş parmak izi verileri bir SE'de saklanıyor ve IC'nin bir kimlik doğrulama algoritması sayesinde kullanıcının kimliğini güvenli ve hatasız bir şekilde doğrulanabiliyor. Yetkisiz kullanıcıların güvenlik sistemini atlatmasını önlemek için sahteciliğe karşı bir teknolojiye de sahip olan bir çip aynı zamanda parmak izini analiz edip işliyor.

EMVCo ve CC EAL 6+ gibi küresel güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirilen yeni IC'nin, Mastercard'ın biyometrik ödeme kartları için en son Biyometrik Değerlendirme Planı Özeti (BEPS) özelliklerine de uygun olduğu belirtiliyor.