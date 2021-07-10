Galaxy Tab A7 Lite’ın tasarımı uygun fiyata tablet satın almak isteyen öğrencilerin ilgisini çekebilir. Burada iyi olan şey, Galaxy Tab A7 Lite'ın son derece hafif, taşınması kolay ve uzun saatler boyunca elinizde rahatça tutabileceğiniz bir tablet olması. 8 mm kalınlığında ve 366 gram ağırlığında. Arka panel de güzel ve parlak görünüyor. Tabletin sağ tarafında, güç düğmesi ve ses tuşlarını; sol kenarda ise SIM tepsisi için ayrılmış bir alan bulacaksınız. Cihazın alt kısmında Type-C USB şarj portu, 3,5 mm kulaklık girişi ve yüksek sesler sunabilen Dolby Atmos hoparlör yer alıyor. A7 Lite, film izlemek veya oyun oynamak için kullandığınızda ekranı daha etkileyici hissettiren selefinin ince çerçevelerini paylaşıyor. Orijinal A7'nin metal kasası koyu gri, gümüş veya altın renginde mevcutken, Samsung yeni A7 Lite'ı yalnızca gri ve gümüş renklerde kullanıcılara sunuyor.

Galaxy Tab A7 Lite, 1340 x 800 piksel çözünürlüğe sahip 8,7 inçlik ekrana sahip. Ekranın üstünde delikli bir kamera var. Ekran boyutu iyi ve rahat. Bu önemli bir faktör çünkü orijinal Galaxy Tab A7'nin ekranı, uygun fiyatlı Android tabletin en büyük kusurlarından biriydi. Dolby Atmos desteğine sahip iki stereo hoparlör Galaxy Tab A7 Lite'a eşlik ediyor. Bu nedenle Samsung'un bütçe dostu Android tabletinden iyi bir ses kalitesi bekleyebilirsiniz. Bu hoparlörler net sesler ve vokaller sağlayabiliyor. Ancak bu, maksimum sesin yalnızca %80'ine kadar geçerli. Sesi daha fazla açmak, müziğin sesini biraz bozabiliyor.

Galaxy Tab A7 Lite, dördü 2.3GHz ve diğer dördü 1.8GHz olmak üzere sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22T (MT8768T) işlemci tarafından destekleniyor. Bu, Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 sekiz çekirdekli işlemciye sahip Tab A7'den biraz daha iyi performans sağlayabilir. Aynı zamanda microSD kart ile genişletilebilen (1TB’a kadar) 32 GB dahili depolama alanı ve 3GB RAM sunuyor. Bu, gözle görülür bir gelişme olsa da A7 Lite'ın bir güç merkezi olmasını beklemeyin. Çoklu görev sırasında mütevazı bir performans sergiliyor. Chrome sekmelerinde çok yüklenirseniz biraz gecikme olabiliyor. Asphalt 9: Legends gibi Android oyunlarında ise ideal performansın biraz altında kalıyor.

Tablet, görüntülü görüşmeleriniz, ofis toplantılarınız veya arkadaşlarınızla sohbet ediyorsanız oldukça iyi olan 2MP ön kameraya sahip. Kameralar, kesinlikle tabletlerdeki birincil odak noktası değil. Ancak Tab A7 Lite'daki 8MP arka kamera ışık koşullarına bağlı olarak iyi kareler de çekebiliyor.

Orijinal Galaxy Tab A7'nin en büyük satış noktalarından biri, Amazon’daki Fire OS yerine saf Android çalıştırıyor olmasıydı. Bu önemli, çünkü stok Android çalıştıran çok sayıda uygun fiyatlı, kaliteli Android tablet yok. Galaxy Tab A7 Lite ise Android 11 üzerine kurulu One UI Core 3.1 ile geliyor. Bu da onu saf bir Android tablete sahip olmak isteyenler için uygun bir seçenek haline getiriyor. Samsung, Galaxy Tab A7 Lite'taki 5.100mAh pil, normal kullanımda size bir gün boyunca dayanabilir. Ancak ikinci gün için tableti akşamdan şarja takmanız gerekiyor.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, uygun bir fiyata oldukça iyi bir kompakt Android tablet. Orijinal Tab A7'nin taşınabilirliğini, ince tasarımını ve pil ömrü epey beğenilmişti. Bu nedenle Samsung'un şimdi daha da küçük bir sürümünü piyasaya sürmesi heyecan verici. Bir tablete ihtiyacınız varsa ve diğer Samsung Galaxy cihazlarınızla uyumlu olacak bir şey istiyorsanız, Galaxy Tab A7 Lite cazip bir seçenek.