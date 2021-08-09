Bilim & Teknoloji Samsung patronu Lee Jae-yong için şartlı tahliye kararı verildi

Samsung patronu Lee Jae-yong için şartlı tahliye kararı verildi

Bilim & Teknoloji

Samsung patronu Lee Jae-yong için şartlı tahliye kararı verildi

Samsung'un gelecekteki başkanı olarak görülen Lee Jae-young, bir süredir cezaevindeydi. Yeni gelen bilgilere göre Lee Jae-young için şartlı tahliye kararı verildi.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 15:53 Son Güncelleme:
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Lee Jae-young, rüşvet nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdiyse Jae-young, cuma günü şartlı tahliye edilecek.

Lee Jae-young, önümüzdeki günlerde özgürlüğüne kavuşacak olsa da bu durum kalıcı olmayabilir. Çünkü Jae-young'un sanık olduğu iki dava daha var. Eğer bu davalardan bir tanesinden bile hapis cezası çıkarsa, Samsung'un gelecekteki başkanı bir kez daha cezaevine gönderilecek.

Lee Jae-young'un devam etmekte olan davalarından bir tanesi, Samsung'la ilgili. Hazırlanan iddianameye göre Jae-young, Samsung C&T ve Cheil Industries isimli şirketleri birleştirirken bazı yolsuzluklar yaptı. İkinci dava ise Jae-young'un kendisiyle ilgili. Bu iddianameye göre ise Samsung'un gelecekteki başkanı, herhangi bir reçetesi olmamasına rağmen bir çeşit uyuşturucu madde kullanıyor.

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