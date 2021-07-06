Galaxy Gear, Samsung’un çıkardığı ilk akıllı saatti. 8 sene önce çıkan cihaz bugüne kadar güncelleme almaya devam etti. Ancak şirket buna son verecek. Cihaz için Galaxy Store servislerinin 5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sonlandırılacağı duyuruldu.

Samsung, ilk akıllı saati Galaxy Gear’ı 2013 yılında çıkardı. Bu arada Samsung, Tizen güncellemesini ilk olarak 2014 yılında yayınlamıştı.

Diğer taraftan Samsung, ilk Wear OS saatini tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung, Tizen’i Wear OS lehine bıraktığı için Galaxy Gear’ınızı Tizen’e güncellemeniz gerekli.