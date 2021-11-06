Samsung Galaxy Watch 4, bileğinize rahatça oturan tasarımıyla ince bir akıllı saat. Dönen bir çerçeve istiyorsanız, Samsung Galaxy Watch 4 Classic'i de tercih edebilirsiniz. Galaxy Watch 4, biri 40 mm diğeri 44 mm gövdeye sahip iki modelle geliyor. Her iki model de alüminyumdan yapılmış. 40 mm'lik modelin boyutları 40,4 x 39,3 x 9,8 mm ve 25,9 gram, 44 mm ise 44,4 x 43,3 x 9,8 mm ve 30,3 gram ağırlığında. Saat bileğinizi ağırlaştırmadan rahat bir uyum sağlıyor. Erkekler için 44 mm büyüklük açısından daha uygun. Bu boyu uyku takibi için gece giymek çok uygun olmasa da gün boyunca giymek rahat.

Buradaki ekran oldukça parlak görünüyor ve okunması kolay. 40 mm saat 396 x 396 çözünürlüğe, 44 mm ise 450 x 450 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki model için 330 ppi piksel yoğunluğu var. Galaxy Watch 4'ün diğer akıllı saatlere kıyasla öne çıkan yanı sanal döner çerçeve özelliği. Burada fiziksel olarak dönen bir çerçeve yok. Ancak menüler arasında gezinmek ve farklı özelliklere erişmek için parmağınızı ekranın siyah çerçevesinin etrafında gezdirebilirsiniz. Saat aynı zamanda IP68 derecesiyle suya ve toza karşı dayanıklı. Yani saati beş metre derinliğe kadar suya sokabilirsiniz. Birlikte verilen saat kayışı, yoğun antrenmanları karşısında dayanıklı, bileğinizde de kızarıklık bırakmıyor. Tabi son dediği alerjiniz yoksa geçerli. Saatinizi spor salonunda düzenli olarak takıyorsanız, farklı malzemeden yapılmış bir kayışa da yatırım yapabilirsiniz. Renk seçenekleri ise modeller arasında farklılık gösterebiliyor. 40mm Watch 4 siyah, altın ve gümüş, 44mm model ise siyah, yeşil ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.

Watch 4, Samsung'un kendi Exynos W920 işlemcisine ve 1.5 GB RAM'e sahip. Bu sistemle pek çok uygulamayı herhangi bir yavaşlama olmadan sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Buradaki hız bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayardaki kadar fark edilmiyor ama diğer akıllı saatlerle kıyaslandığında fark edebilirsiniz. Örneğin GPS özellikleri çalışırken diğer uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Galaxy Watch 4'ün her iki modelinde de 16 GB depolama alanı yer alıyor. Bunun yaklaşık 8 GB'ının işletim sistemi ve önceden yüklenmiş uygulamalar tarafından kullanıldığını belirtelim. Size kendi uygulamalarınız ve müziğiniz için 8 GB’lık yer kalıyor.

Yazılım, Galaxy Watch 4'ün parladığı yer. Samsung burada kendi Tizen yazılımını değil Google'ın Wear OS 3’ünü kullanıyor. Wear OS'in tüm özelliklerinden yararlanabildiğiniz saatte arayüz olarak ise One UI Watch 3 sürümü kullanıldı. Sade ve basit tasarlanmış bu arayüzde aradığınız tüm seçenekleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunlar aynı zamanda Google Play Store'a erişiminiz olduğu anlamına geliyor. Wear OS, uygulamalar açısından en iyi desteklenen platform olmasa da, Tizen'de sahip olduğunuzdan daha fazla seçeneğiniz var. Galaxy Watch 4'teki yazılım iyi görünüyor ve sorunsuz çalışıyor. Ayrıca Google Play Store'da bulunan tüm uygulamaların hazır ve beklemede olduğunu göreceksiniz. Bu, Tizen'den daha iyi bir çözüm ve Tizen yazılımını harika yapan tüm avantajları koruyor.

Samsung Galaxy Watch 4, koşu takibi için GPS, optik kalp atış hızı sensörü ve EKG desteği dahil olmak üzere bir dizi sağlık ve fitness özelliği ile birlikte geliyor. Samsung BioActive sensörle sağlığınız hakkında bazı ölçümleri doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Biyoelektrik Empedans Analizi ile 2 parmağınızı 15 saniye boyunca saatin yanındaki tuşlara basılı tutarak, vücut yağ yüzdenizi, kemik kas oranınızı, vücut sıvı miktarı ve benzeri pek çok değerinizi ölçebilirsiniz. Bu taramaları çalıştırmak kolay, ancak çalışabilmeleri için hareketsiz kalmanız gerekiyor. Bunların yanında kalp atış, kan oksijen doygunluğu, stres seviyesi, kalori miktarı gibi bilgilerinize de erişebilirsiniz. Bu metriklerin ne kadar doğru olduğunu söylemek zor, ancak onlar hakkında en azından kabaca bir fikre sahip olmanız yararlı olmuş.

Kalp atış hızı monitörünün doğru olduğu söylenebilir, sonuçlar farklı cihazlar kullanılarak alınan ölçümlerle örtüşüyor. Kalp atış hızı monitörü en iyi Samsung'un kendi uygulamalarıyla çalışıyor, ancak bu özellikleri Strava ve Nike Running Club gibi üçüncü taraf Wear OS araçlarıyla da kullanabilirsiniz. Açık hava koşu takibi için GPS, Glonass, Galileo konum sistemlerini kullanabilirsiniz. EKG ve kan basıncı izleme araçları ise yalnızca Galaxy Watch 4'ü bir Samsung akıllı telefona bağladığınızda kullanılabiliyor. Saatte gece uykusuna getirilen önemli yeniliklerden biri de artık horlama takibi yapılabilmesi. Uygulamadan sabah uyandığınızda uykuda ne kadar süre horladığınızı görebilirsiniz. Ayrıca uyurken oksijen seviyenizi de ölçebilirsiniz. Galaxy Watch 4’ün 40 mm modeli 247 mAh pille çalışıyor. Akıllı saat, yoğun kullanımda tek bir şarjla iki gün dayanabiliyor. Fitness özelliklerini düzenli olarak kullanmıyorsanız bu süre daha da uzayabilir.

Galaxy Watch 4'ün ana özelliği, Samsung'un mevcut Tizen platformunun görünümünü, verdiği hissi ve Wear OS'nin işlevselliğini birleştiren yazılımının yenilenmesi. İyi fitness özelliklerine, güçlü pil ömrüne ve rahat bir tasarıma sahip. Bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilecek bazı uyumluluk sorunları olsa da Galaxy Watch 4, Samsung'un en iyi akıllı saat formülünün sağlam bir yinelemesi.