Samsung Electronics Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkan Dr. TM Roh yeni telefona ilişkin, "Galaxy Fold'un yarattığı heyecan bize cesaret verdi. Galaxy Z Flip, katlanabilir cihaz kategorisinin evrimi açısından önemli bir adım, çünkü kullanıcılarımıza yeni bir tasarım konsepti, yeni bir ekran ve hepsinden önemlisi yeni bir mobil deneyim sunuyor. Galaxy Z Flip'in eşsiz katlanabilir tasarımı ve kullanıcı deneyimi ile bir mobil cihazın nasıl olabileceğini ve kullanıcılara neler sunabileceğini yeniden tanımlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

6.7 inç boyutunda bir OLED ekrana ev sahipliği yapan Samsung Galaxy Z Flip, dikey olarak katlanıyor. Bu ekranın en dikkat çeken özelliği ise cam bir yapıda olması. 21.9:9 formatındaki ekran 2636 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Telefon katlandığında ise 1.1 inçlik ekran bildirimleri göstermeye devam ediyor.

Arka tarafta her biri 12 MP değerine sahip iki kameraya ev sahipliği yapan cihaz, ultra geniş açılı görüntüler çekebiliyor. Galaxy Z Flip'in ön tarafında ise 10 MP değere sahip bir selfie kamerası bulunuyor. 183 gram ağırlığındaki telefona işlemci tarafında ise Snapdragon 855+ destek veriyor. 8 GB RAM, 256 GB dahili hafıza ve 3.300 mAh batarya değerine sahip olan cihazın Türkiye fiyatı 13.499 TL olarak açıklandı.

Galaxy Z Flip, her şeyin sürekli hareket halinde olduğu modern yaşam tarzı için tasarlanırken, bu telefonla eller kullanılmadan farklı açılardan bir çok şey yapılabilecek. Galaxy Z Flip de, bugün itibarıyla online siparişe açılırken, parlak siyah ve parlak mor renk seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulacak.



