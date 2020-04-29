Samsung’a Xiaomi ve Vivo’dan ağır darbe

Samsung uzun yıllardır akıllı telefon pazarının zirvesinde. Her yıl en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirket olmayı başaran Güney Koreli teknoloji devi bu başarısını orta segment modellerine borçlu. Lakin bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira Samsung’un uzun yıllardır elinde bulundurduğu Hindistan pazarı da artık Çinli üreticilerin oyun alanın dönüştü. Geçen yıl Hindistan pazarında zirveyi Xiaomi’ye kaptıran Samsung, şimdi ikincilikten de oldu. Canalys tarafından yayınlanan rapora göre 2020’nin ilk çeyreğinde Xiaomi zirvedeki yerini korurken Vivo, Samsung’u ekarte ederek ikinci sıraya yükseldi. Samsung ise üçüncü sıraya geriledi.

Dördüncü sırada yer alan realme ise yalnızca 1 yıl içerisinde yüzde 200 büyüme göstererek muazzam bir başarıya imza attı. Görünen o ki önümüzdeki çeyreklerde realme de Samsung’u geride bırakabilir.