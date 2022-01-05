Bilim & Teknoloji Samsung'un yeni nesil televizyonlarına NFT desteği geliyor

Samsung'un yeni nesil televizyonlarına NFT desteği geliyor

Bilim & Teknoloji

Samsung'un yeni nesil televizyonlarına NFT desteği geliyor

Samsung'un yeni televizyonları NFT'lerin incelenmesine ve satın alınmasına izin verecek. Bu girişimiyle Samsung, NFT’leri bu kadar önemli ölçüde destekleyen ilk büyük televizyon üreticisi oldu.

05 Ocak 2022, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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NFT (non-fungible token/benzersiz dijital varlık) rüzgârına kayıtsız kalamayan markalardan en yenisi Samsung oldu.

Bir basın açıklamasıyla 2022 televizyon serisinin NFT desteği ile geleceğini açıklayan şirket, bu destekle NFT meraklılarının televizyon ekranlarından dijital sanat eserlerine göz atmalarına, onları satın almalarına ve tek bir yerde görüntülemelerine olanak sağlayacak.

Samsung konu hakkında, “NFT’lere olan talebin artması, günümüzün görüntüleme ve satın alma ortamında hiç olmadığı kadar büyük bir çözüm ihtiyacı yarattı. 2022’de Samsung, dünyanın ilk televizyon ekranı tabanlı NFT gezgini ve pazaryerini tanıtıyor; en sevdiğiniz sanat eserlerine göz atmanıza, onları satın almanıza ve tek bir yerde görüntülemenize olanak tanıyan çığır açan bir platform” dedi.


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