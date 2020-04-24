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Futbol Samsunsporlu futbolcunun babası corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Samsunsporlu futbolcunun babası corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Futbol

Samsunsporlu futbolcunun babası corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yılport Samsunspor'un 34 yaşındaki futbolcusu Ahmet Altın'ın babası Ali Altın corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Ali Altın Kırşehir'de defnedilecek.

24 Nisan 2020, Cuma 13:21 Son Güncelleme:
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TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kalecisi Ahmet Altın corona virüs nedeniyle babasını kaybetti. 34 yaşındaki oyuncunun babası Ali Altın 70 yaşındaydı.

Hollanda'da vefat eden Ali Altın, yakalandığı corona virüsü atlatamadı ve hayatını kaybetti.

Samsunsporlu oyuncunun babası yarın Hollanda'dan İstanbul'a getirilecek. Daha sonra memleketi Kırşehir'e götürülerek defnedilecek.

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