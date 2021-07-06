Samuel Holmen, 2010 yılında o dönemki ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olmuştu. 2013'te Fenerbahçe'nin yolunu tutan İsveçli oyuncu, 1 sene sonra ise Bursaspor'a kiralandı. Daha sonra Konyaspor'da da oynayan oyuncu, 2016 yılında yeniden Başakşehir'e dönmüş ve 1 sene forma giydikten sonra futbola başladığı Elfsborg'a dönerek 34 yaşında futbolu bırakmıştı.

Holmen'in 29 yaşındaki kardeşi Sebastian Holmen, Rizespor'a transfer oldu. Rizespor'un Hollanda takımlarından Willem'den transfer ettiği stoper, ilk açıklamalarını imza töreninde yapmıştı.

Holmen, abisi Samuel Holmen'le farklı mevkilerde oynadıklarına dikkati çekerek "Kendimi onunla kıyaslamıyorum ama aynı karakterde olduğumuzu düşünüyoruz. Çok savaşçıyız, çok çalışıyoruz. Kendimi sahada göstereceğim. Son yıllarda abim ayrılınca Süper Lig'i takip etmedim. Onun döneminde izledim. Açık futbol oynanan, zorlu bir lig. Stoper mevkisi çok önem taşıyor. Umarım bu takıma bir şey katarım" değerlendirmesinde bulundu.



