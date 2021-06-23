Kültür & Sanat Samuel L. Jackson oynadığı favori filmlerini açıkladı

Samuel L. Jackson oynadığı favori filmlerini açıkladı

Kültür & Sanat

Samuel L. Jackson oynadığı favori filmlerini açıkladı

Hollywood yıldızı Samuel L. Jackson, katıldığı televizyon şovunda rol aldığı en favori 5 filmini açıkladı. Jackson ayrıca 'Kendi filmlerimi izlemiyorum' diyen oyunculara da gönderme yaptı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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Hollywood yıldızı Samuel L. Jackson, kendisinin rol aldığı 5 favori filmini açıkladı. Jackson, Marvel ve Star Wars filmleri de dahil olmak üzere 150'den fazla yapımda rol almış büyük bir isim. Başarılı yönetmen Quentin Tarantino'nun dünyaca ünlü Ucuz Roman (Pulp Fiction), Zincirsiz (Django Unchanied) ve The Hateful Eight gibi filmlerinde de oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Jackson, TV sunucusu Stephen Colbert'in şovunda konuştu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, "Kendi filmlerimi izlemiyorum" diyen oyunculara gönderme yapan Jackson "Bazı oyuncular bu konuda size yalan söylüyor. Kendi filmlerini izliyorlar. Bu bir 'beni izle' işi. Bu yüzden buradayız. Televizyonda kanallar arasında gezinip izlemek istediğim bir şey bulamazsam ve içinde benim olduğum bir film görürsem durup onu izliyorum." dedi.

Samuel Jackson, oynadığı en favori 5 filmini ise şöyle sıraladı:

İyi Geceler Öpücüğü (The Long Kiss Goodnight)

Öldürme Zamanı (A Time to Kill)

Jackie Brown

Kırmızı Keman (Red Violin)

187 (One Eight Seven)

Filmlerinin 5'inin de 90'lı yıllara ait olması dikkat çekti.

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