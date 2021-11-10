Ataşehir'de Göktuğ B.'nin sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz, hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktuğ B. gözaltına alındı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Göktuğ B., sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" İDDİASI

Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü. Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A EĞİTİM İÇİN GELDİ

Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Olayı göre bir site sakini "Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ Ataşehir'deki cinayetle ilgili şu detayları paylaştı:

Yürekleri sızlatan Kadın Cinayeti Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde meydana geldi. 27 yaşındaki mimar Başak Cengiz, normalde Ankara'da yaşıyor ve İstanbul'a bir iş için gelmiş, çalıştığı firması cinayetin işlendiği lüks sitede bir yer kiralamış.

Ve kadın akşam işten çıkıp, konakladığı o rezidansa geliyor. Bina önünde yürürken hemen devreye katil zanlısı giriyor, Can Göktuğ Boz. Kapşonlu kıyafet giymiş, sıfır kol bir tişört giymiş ve elinde samuray kılıcıyla genç kadını takibe başlıyor.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİ KADINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Bir süre peşinden gidiyor ve daha sonra bir anda önüne çıkıyor ve aynı Film sahnelerinde olduğu gibi çift eliyle samuray kılıcını tutuyor ve hiç tanımadığı, hiç daha önce görmediği bir kadını karnından bıçaklıyor.

Tabii kadın yere düşünce bile zanlı bıçak darbelerine devam ediyor ve olay yerinden ayrılıyor. Görgü tanıkları, hızla durumu sağlık görevlileri ve polis ekiplerine bilgi veriyor. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera görüntülerini izliyor ve izlenen o kamera görüntülerinden de katil zanlısının önce ismi tespit ediliyor, sonra aynı sitede kaldığı tespit ediliyor.

"CANIM BİR İNSAN ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Ve baskın düzenleniyor. Katil zanlısı samuray ile birlikte gözaltına alınıyor. İlginç bir cinayet. Biz böyle sebepsiz, psikopatik cinayet diyoruz bunlara, daha önce hatırlarsınız 2019'da Ceren Özdemir de hiç tanımadığı psikopat bir katil tarafından öldürülmüştü. Ve katil zanlısı ifadesinde "O gün insan avına çıkmıştım. Canım bir insan öldürmek istiyordu. Ve o an Ceren Özdemir'e denk geldim. Takip ettim ve daha sonra da onu öldürdüm" demişti. Burada da psikopatik tavır gözleniyor. Zanlı gözaltına alındı, ifade işlemleri devam ediyor ama polis ekipleri katil zanlısının evinde arama yaptı.

EVİNDE ESRARENGİZ NOTLAR ÇIKTI

Evinin dağınık olduğu, bütün duvarlara yazılar yazılmış... Katil zanlısı evinin duvarlarına ne yazmış? "Tuzak kur" demiş, "2023 savaş" demiş, Haziran, Nisan, Mayıs aylarına dikkat çekmiş. O aylarda bir eylem planlıyor muhtemelen. Ve "Spor yap" demiş. "Karnına bıçak sapla" demiş.

'İZLEDİĞİM FİLMLERDEN ETKİLENDİM"

Ve "saldıran, tartışan insanları öldür" demiş. Bunu duvarına yazmış. Yani garip bir katil profili var orada. Şu anda sorgulanıyor. İlk ifadesinde, polis ekipleri 'Sen bu cinayeti neden işledin?' diye soruyor. "İzlediğim filmlerden etkilendim" diyor. Gerçekten de güvenlik kamera görüntülerinde katil tam bir samuray gibi giyinmeye çalışmış. Kapüşonlu kıyafet, elinde samuray kılıcı...

Ve yani İstanbul'da psikopatik bir kadın cinayeti ile karşı karşıyayız. Olayı göre bir site sakini "Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Cengiz'in cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Ankara'da Yahyalar Mahallesi Merkez Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından, Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

"OKUSUN DİYE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA 5 SENE DAHA ÇALIŞTIM"

Acılı baba Avni Cengiz, "Kızım otele giderken saldırıp kılıçla öldürüyorlar. Biz akşam Haber alıp geldik. Öğrendik ki vefat etmiş. Sitede kalmıyordu. Ataşehir'de otelde kalıyordu. Çalışırken mesaiye kalıyor. Gelirken saldırıya uğruyor. Çantasını da vermiyor. Samuray kılıcıyla öldürüyor. Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi. Safranbolu'da Karabük Üniversitesi Mimarlık'tan mezundu. Kendi halinde merhametli bir insandı. Çok vahşice öldürüldü. Pazar günü Ankara'ya geri dönecekti. Mimardı. Bir bankanın projelerini çiziyordu burada.

İş için buradaydı 15'ine kadar kalacaktı. Ankara'dan buraya iş yerine destek olmak için gelmişti. Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Yakalamışlar ama ne olup bittiğini bilmiyoruz. İş yerinde arkadaşları servisle gidiyor. Mesaiye kaldığı için Finans Merkezi'nden çıkıyor yürüyerek otele giderken, leblebi almış. Leblebiyi yiyerek yürürken, orada gasp ediyor işte. Yanlış, kafası esen herkes insan mı öldürecek yani. Katilin aklı başında değil diyorlar meczupmuş. Öyle bir şey olur mu aklı başında değilse yakalasınlar içeriye atsınlar. Yazık değil mi? Ben emekli olduktan sonra emek ettim. Okusun diye 5 sene daha çalıştım. Başarılıydı hiç kalmadan bitirdi üniversiteyi. İki kız bir erkek üç kardeşlerdi" dedi.

"YENİ NİŞAN YAPTI"

Ağabeyi Fatih Cengizise , "Çok üzüldük, elden bir şey gelmez. İş için buradaydı kendisi mimar. Pazar günü Ankara'ya dönecekti normalde Ankara'da çalışıyor. Bir proje için buraya geldi. Akşam iş çıkışı bu olay gerçekleşti. Yapanı tanımıyoruz. Başak işinde gücünde bir insan. Otelde kalıyordu, yeni nişan yaptı. Bu adamın akli dengesi bozuksa neden dışarıda duruyor bu bir mazeret değil. Bence planlı bir şekilde öldürdü" şeklinde konuştu.



