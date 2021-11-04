Samy Naceri bu kez beklemeden taksiye binebildi

"Taksi" adlı Film serisiyle tanınan Fransız yıldız Samy Naceri’nin İstanbul turu devam ediyor. Oyuncu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kendisine eşlik eden menajeriyle beraber City’s AVM’den bir cep telefonu hattı satın alan Naceri, çıkışta soruları yanıtladı.

'POLİTİK KONULARI KONUŞMAM'

Geçen hafta Cağaloğlu’nda 20 dakika taksi beklediği haberleriyle gündeme gelen Samy Naceri’ye İstanbul’un taksi sorunu hakkında sorular yöneltildi. “Bu konuya girmek istemem. Ben Fransa’da da politik konuları konuşmam” diyen oyuncu, o sırada gördüğü boş taksiyi çevirerek oteline döndü.

'TÜRKİYE'DE FİLM ÇEKMEK İSTİYORUZ'

Samy Naceri, kendisi gibi aktör olan oğluyla Türkiye’de film çekmeyi planladıklarını ve bu nedenle iş görüşmeleri yaptığını açıkladı:

“Türkiye’deki oyuncuları pek tanımıyorum. Sadece Aras Bulut İynemli’nin filmini izlemiş ve beğenmiştim. Burada çekmek istediğimiz film için görüşmeler yapıp, bazı yerleri geziyorum.”