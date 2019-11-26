San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers maçına Kendall Jenner damgası

Kendall Jenner, Spurs ile Lakers arasında oynanan maçta sevgilisi Kyle Kuzma'yı yalnız bırakmadı. Son 3 sevgilisi NBA oyuncuları olan Kendall Jenner, bir süredir Lakers'ın genç yıldızı Kyle Kuzma'yla beraber. Kendall, daha önce Blake Griffin ve Ben Simmons'la aşk yaşamıştı.

Birçok maçta olduğu gibi Spurs Lakers maçında da karşılaşmayı sahaya yakın bir yerden takip eden Jenner, basketbol merakıyla biliniyor.

Dün geceki maçta güzelliğiyle tüm taraftarların ve medyanın dikkatini üzerine çeken Kendall Jenner, en az 33 sayı 14 ribaund'luk performansıyla maça damga vuran LeBron James kadar ilgi gördü.









Sevgilisine 10 sayı armağan edebildi

Maçı 114-104 kazanan Lakers'ta Kyle Kuzma, 23 dakika süre aldı ve 10 sayı 3 ribaund 2 asistle oynadı.

Kuzma, hem maçı hem de Kendall'ın gönlünü kazandı.



