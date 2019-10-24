San Sebastian Cheesecake tarifi Son ayların en meşhur tatlılarından biri San Sebastian Cheesecake. Gittiğimiz her yerde sıklıkla karşılaştığımız bu tatlı sosyal medyada da en çok denenen tariflerden. Görüntüsü ve kıvamıyla hem göze hitap eden hem de damakları şenlendiren San Sebastian Cheesecake’i sizde evinizde deneyebilirsiniz. İşte püf nokralarıyla San Sebastian Cheesecake tarifi…