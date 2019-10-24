San Sebastian Cheesecake tarifi
Son ayların en meşhur tatlılarından biri San Sebastian Cheesecake. Gittiğimiz her yerde sıklıkla karşılaştığımız bu tatlı sosyal medyada da en çok denenen tariflerden. Görüntüsü ve kıvamıyla hem göze hitap eden hem de damakları şenlendiren San Sebastian Cheesecake’i sizde evinizde deneyebilirsiniz. İşte püf nokralarıyla San Sebastian Cheesecake tarifi…
San Sebastian Cheesecake
Malzemeler
6 adet yumurta
2,5 su bardağı toz şeker
1 kilo taze peynir
2 su bardağı krema
2 yemek kaşığı un
Yapılışı
Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Çırptığınız karışımın içerisine taze peynir ve kremayı ekleyin. Bir tur çırpın, unu ekleyin ve çırpmaya devam edin. 26 cm’lik kelepçeli kek kalıbına yağlı kağıt yerleştirin. Harcı kaba dökün ve her tarafını eşitleyin. Fırının en altın bir üst rafında 220 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.