Sana çok ihtiyacım var!

BİZİM YOL GÖSTERMEMIZE “İHTİYAÇ” DUYARLAR





Çocukları büyütürken hayatı onlar için kolaylaştırmak isteriz. Sorunları ve karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmaya çalışırız. Niyetimiz iyi olsa da farkında olmadan onların dünyada karşı karşıya kaldıkları durumlar ve kendi duyguları arasında bağlantı kurmasını engelleriz. Bizden neyi, ne kadar isteyeceklerini ayırt edemez olurlar.





BASİT BİR SORU HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRABİLİR





Bir kapıyı açamadığında… Basamaktan atlayamadığında… Oyuncak küpleri birbirinin içine sokamadığında… Arkadaşı saçını çektiğinde… Kaydırakta sıra ona gelmediğinde… Yemek masasına yaklaşıp yüzünü ekşittiğinde… Yere düştüğünde… Okuldan içeri girmek istemediğinde… Onlara sorun “Şu an neye ihtiyacın var?” Bu soruya cevap vermeyi öğrendiklerinde hayatın hepiniz için ne kadar farklı bir hale geldiğine inanamayacaksınız.