Öğretmen Yetiştirme Merkezleri’nin ilk projesi olan ‘Sana Değer Öğretmenim’ programının ilk adımı olarak, öğretmenlere yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) hizmeti için Mektebim Okulları; Medical Park, BTN Sigorta ve Allianz Türkiye ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Eğitim ve araştırma

Bu yıl itibarıyla kampüslerini öğretmen ve öğretmen adaylarına açacaklarını söyleyen Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, “Öğretmenlerimizin bedenen, ruhen ve fiziken sağlıklı olmaları bizim için çok önemli. TSS kapsamında kurumumuza özel birçok hizmetten faydalanabilecek. Ayrıca tüm okullarımızın kapısını o bölgede görev yapan devlet ya da özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerimize açıyoruz. Programımız, üniversite işbirlikleri ile gerçekleşecek lisansüstü eğitim programlarıyla, eğitim ve araştırma içerikli yurtdışı gezileriyle, öğretmen ve yönetici yetiştirme programlarıyla devam edecek” dedi.