Sana ne lazım? (OYUN)

Hangi yaş grubu için uygundur? 4 yaş ve üzeri

Kaç kişi ile oynanır? Karşılıklı 2 kişi

Oynamak için neler gerekir?

Herhangi bir materyal gerekmemektedir.

Nasıl oynanır?

Oyun için her bir oyuncunun 2 dakika süredir vardır. İlk oyunu başlatan oyuncu bir meslek seçer ve sonrasında “Sana ne lazım diye sorar?”. Örneğin, “Sen bir doktorsun, sana ne lazım?”. Diğer oyuncu bu soruya cevap verdiğinde, “Başka ne lazım” diyerek oyun devam ettirilir. Karşıdaki oyuncunun 2 dakika boyunca “Başka ne lazım?” sorularına hızlı cevap vermesi gerekmektedir. 2 dakika dolmadan tıkanıp, cevap veremeyen kaybeder. Bir oyuncu sorusunu bitirdikten sonra, sıra diğer oyuncuya geçer ve o bir meslek seçerek oyunu devam ettirir.





Çocuğa Neler Kazandırır:Meslekleri tanıtan bir oyundur.