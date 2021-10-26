Yapımcılığını Q3 Medya’nın üstlendiği Sana Söz dizisi, izleyicinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Çıkış noktası Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı olan dizide baş rolü oynayan Nehir Erdoğan, bir televizyon programı sunucusunu canlandırırken, bir diğer başrolü de Erkan Petekkaya canlandırıyor. İşte, Sana Söz dizisinin yayın tarihi, konusu ve oyuncularına dair detaylar…

SANA SÖZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarında yayınlanacak Sana Söz dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin Cuma akşamları ekranlarda olacağı biliniyor.

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.

Diğer yandan mutlu bir evliliği olduğuna inanan genç kadının hayatı programında işlediği bir vakanın kocası Erdem ile alakalı olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur.

Elif’in kocası Erdem, başarılı bir avukat olmasının yanı sıra karısından da sakladığı sırları vardır. Elif’in yolu emniyet amiri Ömer’e düşer Öner, güvenilir bir emniyet mensubudur ve Elif ile güven üzerine kurulan ilişkisi zamanla aşka dönüşür.

SANA SÖZ DİZİSİNİN OYUNCULARI