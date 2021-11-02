Magazin Sana Söz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sana söz nerede çekiliyor? İşte, oyuncu kadrosu
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Sana Söz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sana söz nerede çekiliyor? İşte, oyuncu kadrosu

Sana Söz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sana söz nerede çekiliyor? İşte, oyuncu kadrosu

Magazin

Sana Söz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sana söz nerede çekiliyor? İşte, oyuncu kadrosu

Sana Söz dizisi 2 Kasım Salı akşamı ilk bölümü ile Star TV ekranlarında görücüye çıkıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan gibi başarılı isimlerin başrolü paylaştığı dizide, mesleğinde başarılı olan televizyon programcısı Elif ile komiser Ömer’in yollarının kesişmesi anlatılıyor. İşte, Sana Söz dizisi hakkında merak edilenler…

02 Kasım 2021, Salı 18:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sana Söz dizisinin ilk bölümünün 29 Ekim Cuma günü yayınlanması beklenirken, yapılan bir son dakika değişikliği ile dizinin yayın tarihi 2 Kasım Salı akşamı alınmıştı. Fragmanı ile izleyicinin dikkatini çeken dizi sonunda seyircinin karşısına çıkıyor. Peki, Sana Söz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sana söz nerede çekiliyor? İşte, oyuncu kadrosu…

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.

Diğer yandan mutlu bir evliliği olduğuna inanan genç kadının hayatı programında işlediği bir vakanın kocası Erdem ile alakalı olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur.

Elif’in kocası Erdem, başarılı bir avukat olmasının yanı sıra karısından da sakladığı sırları vardır. Elif’in yolu emniyet amiri Ömer’e düşer. Ömer, güvenilir bir emniyet mensubudur ve Elif ile güven üzerine kurulan ilişkisi zamanla aşka dönüşür.

SANA SÖZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

  • Erkan Petekkaya: Komiser Ömer
  • Nehir Erdoğan: Elif
  • Serkan Altunorak: Avukat Erdem
  • Hivda Zizan Alp: Polis memuru Naz
  • Aslıhan Kapanşahin: Duru
  • Ayçin İnci: Ömer komiserin eşi
  • Atakan Hoşgören: Umut
  • Cansın Çekili

SANA SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Nehir Erdoğan’ın canlandırdığı Elif karakteri, Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programına benzer bir program sunuyor. Bu nedenle dizideki program sahnelerinde dizinin yayınlandığı kanal Star TV’nin stüdyolarının kullanıldığı tahmin ediliyor. Ömer komiseri canlandıran Erkan Petekkaya’nın yer aldığı bir çok sahnede ise emniyet binası sıkça görülüyor. Bununla birlikte dizi İstanbul’da çekildiği için çekimler, genel olarak şehrin farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Evliliğimde mutluyum ama başkasına ilgim var
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
1 Kasım haftasına astrolojik bakış: Beklenmeyeni bekleyin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
1 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Eski kocası ile yeniden birlikte
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Yazın yıldızları
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Estetik mi?
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Elazığ Hayvan Barınağı'nda neler oluyor?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ahmet Mümtaz Taylan: Benim Cengiz ile hiçbir sıkıntım yok