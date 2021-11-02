Sana Söz dizisinin ilk bölümünün 29 Ekim Cuma günü yayınlanması beklenirken, yapılan bir son dakika değişikliği ile dizinin yayın tarihi 2 Kasım Salı akşamı alınmıştı. Fragmanı ile izleyicinin dikkatini çeken dizi sonunda seyircinin karşısına çıkıyor. Peki, Sana Söz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sana söz nerede çekiliyor? İşte, oyuncu kadrosu…

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.

Diğer yandan mutlu bir evliliği olduğuna inanan genç kadının hayatı programında işlediği bir vakanın kocası Erdem ile alakalı olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur.

Elif’in kocası Erdem, başarılı bir avukat olmasının yanı sıra karısından da sakladığı sırları vardır. Elif’in yolu emniyet amiri Ömer’e düşer. Ömer, güvenilir bir emniyet mensubudur ve Elif ile güven üzerine kurulan ilişkisi zamanla aşka dönüşür.

SANA SÖZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Erkan Petekkaya: Komiser Ömer

Nehir Erdoğan: Elif

Serkan Altunorak: Avukat Erdem

Hivda Zizan Alp: Polis memuru Naz

Aslıhan Kapanşahin: Duru

Ayçin İnci: Ömer komiserin eşi

Atakan Hoşgören: Umut

Cansın Çekili

SANA SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Nehir Erdoğan’ın canlandırdığı Elif karakteri, Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programına benzer bir program sunuyor. Bu nedenle dizideki program sahnelerinde dizinin yayınlandığı kanal Star TV’nin stüdyolarının kullanıldığı tahmin ediliyor. Ömer komiseri canlandıran Erkan Petekkaya’nın yer aldığı bir çok sahnede ise emniyet binası sıkça görülüyor. Bununla birlikte dizi İstanbul’da çekildiği için çekimler, genel olarak şehrin farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.