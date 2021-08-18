İzmir’de parasını alamadığı işyerinde, servis şoförü olarak çalışan kişi genç kadına yardım edeceğini söyledi. Fakat İş arkadaşının aklında aslında çirkin bir plan vardı. Kanal D’den İhsan Yalçın ve Neyfel Salman’ın özel haberi.

Olay İzmir'de geçtiğimiz hafta yaşandı. 29 yaşındaki Çağla Toksoy'un ayrıldığı iş yerinden alacağı vardı. Patronları da sürekli oyalıyordu. Ona yardım etmek için devreye giren arkadaşıysa ona hayatının en büyük şokunu yaşattı.

ALACAĞI İÇİN YARDIM ETMEK İSTEDİ

Aynı şirkette servis şoförlüğü yapan kişi Çağla Toksoy'u aradı, yardım edeceğini söyledi. Oysa ki niyeti yardım etmek falan değildi. Aklında iğrenç bir plan vardı. O adam Çağla Toksoy'u aradı. Otomobille evinin önünden aldı. İşyerine gideceklerdi; öyle yapmadı. Direksiyonu tam ters istikamete kırdı.

“Beni işyerine götüreceğim diye aldı. Beni Karşıyaka Barış Anıtı'na götürüp bana orada cinsel istismarda bulundu.”

Genç kadın bağırdı, direnmeye çalıştı. Saldırgan da o sırada Çağla Toksoy'un boğazını sıkıp ölümle tehdit ediyordu.

BENİ ONA VERMEYİN!

“Çok boğuştuk. Elinden kurtuldum. Orada bekçilerin yanına sığındım. O panikle onlara diyebildiğim tek şey beni ona vermeyindi. Peşimden arabayla geldi çünkü. Tekrar beni almak için.”

O anda güvenlik görevlileri kadına sahip çıktı, polisi aradı, ekipler kısa süre sonra saldırganı yakaladı, ama o şahıs sonra serbest bırakıldı.

“Ne olursunuz sesimi duyun. benim ölmem mi gerekiyordu; o şahısın tutuklanması için. şuan test sonucunu bekliyorum. 90 gün boyunca bu insan diyemeyeceğim varlık serbest şu anda dışarıda..."diyen genç kız, hastaneye götürüldü muayeneden geçirildi. İstismarcının serbest kalması ikinci şoku yaşattı. En ağır cezaya çarptırılmasını istedi.



