İddiaya göre, 10 yaşındaki çocuk, Alexa’ya “Bana bir challenge (meydan okuma) önerir misin?” diye sordu. Alexa ise çocuğun bu sorusuna "Telefonun şarj cihazını prizin yarısına kadar tak, ardından açıkta kalan uçlara bir bozuk para ile dokun" yanıtını verdi.

10 yaşındaki kızın hayatını tehlikeye atabilecek bu duruma ilişkin açıklama yapan anne Kristin Livdahl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alexa'nın sunduğu aktivite önerisine tepki göstererek, “YouTube’da daha önce bir eğitmenin sunduğu ayakkabı giyerek uzanmak ve yuvarlanmak gibi meydan okumaları yapmıştık. Dışarıda hava kötüydü, bu yüzden dışarı çıkamamıştık ve kızım yine bir aktivite yapmak istedi. Alexa da bunu önerdi” dedi.

BBC’ye konuşan Amazon sözcüsü, Alexa’nın gelecekte tehlikeli meydan okuma önermesini önleyecek şekilde güncellemelerin yapıldığını, hatanın düzeltildiğini söyledi.

Amazon, konuya ilişkin resmi internet sitesinden de bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Alexa, müşterilere doğru ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı. Bu hatanın farkına varır varmaz düzeltmek için hızla harekete geçtik" ifadeleri yer aldı.

'Kuruş mücadelesi' olarak da bilinen tehlikeli aktivite, yaklaşık bir yıl önce TikTok ve diğer sosyal medya sitelerinde dolaşmaya başladı.

Söz konusu aktivitenin zararlarına karşılık uyarılarda bulunan uzmanlar, aktivite sonucu el ve kolda kalıcı hasarların oluşabileceğini belirtiyor.