Sanal aşk dedektifi
Dijital ortamda aşk vaadiyle dolandırılanların sayısı artıyor. İngiliz Samantha Cooper, dolandırıcılığı önlemek için sanal aşk dedektifliği yapıyor.
06 Mayıs 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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İnternet üzerinden romantik vaatler yüzünden kaptırılan paranın miktarı ülke başına ortalama 60-70 milyon doları buldu. İngiltere’de kendisi de sanal aşk mağduru olan Samantha Cooper (52), ‘Rogue Daters’ (Haydut Randevucular) şirketini kurdu. Cooper, aşk mesajlarıyla dolandırılan kişileri mağdur edenlerin peşine düşüyor.
Torunlar başvuruyor
Bu kişiler hakkında bilgi topluyor. “Çoğunlukla hepsi kurgu bir karakter oluşturarak dolandırıyor” diyor. Cooper’a başvuranların çoğunluğu ileri yaş grubundan kişiler veya onların çocukları ve torunları. Ancak flört etmeye başladığı kişilerin gerçek kimliğini öğrenmek isteyenler de Cooper’ın kapısını çalıyor.
Dikkat!
‘Sanal aşk dedektifi’ Cooper, dijital flörtlere karşı şunları öneriyor:
- Konuştuğunuz kişinin fotoğrafını yakınınıza gösterin. Fikir alın.
- Çok çabuk özel bilgilerini paylaşanlardan uzak durun.
- Yazışarak sohbet sürecini uzatın. Dolandırıcılar sabırsız olur.
- Aileniz hakkında bilgi isteyenlerden uzak durun.
- Ansızın görüntülü arama isteyin.