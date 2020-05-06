İnternet üzerinden romantik vaatler yüzünden kaptırılan paranın miktarı ülke başına ortalama 60-70 milyon doları buldu. İngiltere’de kendisi de sanal aşk mağduru olan Samantha Cooper (52), ‘Rogue Daters’ (Haydut Randevucular) şirketini kurdu. Cooper, aşk mesajlarıyla dolandırılan kişileri mağdur edenlerin peşine düşüyor.

Torunlar başvuruyor

Bu kişiler hakkında bilgi topluyor. “Çoğunlukla hepsi kurgu bir karakter oluşturarak dolandırıyor” diyor. Cooper’a başvuranların çoğunluğu ileri yaş grubundan kişiler veya onların çocukları ve torunları. Ancak flört etmeye başladığı kişilerin gerçek kimliğini öğrenmek isteyenler de Cooper’ın kapısını çalıyor.

Dikkat!

‘Sanal aşk dedektifi’ Cooper, dijital flörtlere karşı şunları öneriyor: