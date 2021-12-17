Sanal dünyayı bu kadar çekici yapan nedir?

İnternet kullanana sürekli ve hızlı bir biçimde ödül veren bir sistemdir. Yapılan eylemin hemen karşılığını verir. Oyunu kazanırsanız seviyeniz yükselir, gönderi atarsanız beğeniler gelir, arkadaş sayınız hızlıca artabilir. Bunlar interneti kullanan kişiyi her seferinde ödül almış gibi hissettirir. Bu da internetin bağımlılık yaratmaya en yatkın yönüdür. Özellikle oyunlar oynayana sanal bir başarı hissi verir. Çocukların normal hayatta yapamadığı ya da yapamayacağını düşündüğü alanlarda başarılı olmuş hissi yaratır.

EBEVEYN OLARAK NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Çocuğunuzun vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği internet ortamı hakkında bilgi sahibi olun. Çocuğunuzun zamanın ne kadar değerli olduğunu ve harcadığı zamanda çok daha verimli aktiviteler yapabileceğini fark etmesine yardımcı olun. İnternet yerine yapılabilecek başka etkinlikler ve konuşulacak farklı konular belirleyin. Çocuğunuzun sanal dünyada neler yaptığını bilin. Hangi oyunları oynuyor? Hangi uygulamaları kullanıyor?

İnternet kullanımı ile ilgili kurallarınız evin tüm fertleri ile ortak olsun. Anne ve babanın koyduğu kurallar ve uygulama biçimleri farklı olduğunda çocuklar uygulamakta normalden fazla zorlanacaktır. Çocuğunuzu internetin tehlikeleri konusunda bilgilendirin ve nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatın. Örneğin kişisel bilgilerini, ev adresini paylaşmaması ya da tanımadığı kişilerle arkadaşlık kurmaması konusunda uyarılarda bulunun. Sanal ortamlarda kendilerini kötü hissettiren, tehdit eden herhangi bir durum olduğunda bunu sizinle paylaşması için teşvik edin ve bu paylaşımlar sırasında önceliğiniz sorunu ortadan kaldırmak olsun. Suçlayıcı ya da öfkeli tavırlar gelecek sorunlarda çocuğunuzu sizden uzaklaştırabilir.