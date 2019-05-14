Sanal gözlükle travma etkisi

200 dolara satın alınabilen sanal gerçeklik gözlükleriyle anksiyete, fobi, post travmatik stres bozukluğu, sosyal fobi, depresyon gibi pek çok hastalığa derman olunuyor.

Irak, Afganistan ve Suriye savaşından dönen travmalı askerlerin psikolojik tedavisinde bu gözlükleri kullanmaya başlayan Amerikalı uzmanlar, oldukça başarılı sonuçlar elde etti.

LABORATUVAR AÇTI

Koç Üniversitesi de bu teknolojinin kullanımının yaygınlaşması için sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini birleştiren Karma Gerçeklik Laboratuvarı’nı açtı.

Açılışta konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, “Burada rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılacak” dedi.

UZMAN YETİŞTİRECEK

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan Karma Gerçeklik Laboratuvarı’nda, nesnelerin interneti, dijital ikiz, biyosensörler, 3B ortamlar gibi etkileşimli tasarım araçları kullanarak yeni nesil arayüzler geliştirilecek. Ayrıca bu alanda uzman yetiştirmek üzere çalışmalar yürütülecek. Katılımcılar, mentörler eşliğinde ücretsiz eğitim alabilecek.

Sanal gerçeklik gözlükleri, rehabilitasyon ve psikolojik sorunların tedavisinde kullanılmaya başlandı.

HÜLYA ÇAYLAK