Sanal hac için ilk adım!

Suudi Arabistan, Kâbe, Hacerülesved taşı ve hac mekanlarını Metaverse alemine taşıdı. Mescid-i Haram'ın Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, söz konusu girişimin, Müslümanların 'Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemeleri' için yapıldığı ifade edildi. Öte yandan kullanıcıların yakında dokunma ve koku deneyimlerini de uzaktan yaşayacakları belirtildi.

Kâbe'nin baş imamı olan Abdurrahman Sudeysi'nin geçen ay açılışını yaptığı sanal ziyaret girişimi, Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'yle Sergiler ve Müze İşleri İdaresi'nin ortak projesiydi. Sudeysi, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini ve bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi.

Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor.

Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.