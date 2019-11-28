Sanal rekabet çağı

‘Dijital Gelecek’ temasıyla düzenlenen ve medya sponsorluğunu Demirören Medya’nın üstlendiği zirvede konuşan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Dijital geleceğe geç kalma gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Özel sektörün gayretleri ve devletimizin öncülüğünde hep birlikte bunu başarmak zorundayız” diye konuştu.

Dijital şirket

Artık küresel rekabetin yeni bir boyutu, yeni bir ismi olduğunu belirten Avdagiç, “O da tüm zaman, mekan, üretim ve pazarlama imkanlarını değiştiren sanal rekabettir. Dijital çağın aktörü olmak ancak sanal rekabetin üstün aktörü olmaya bağlıdır. Dijital çağa ayak uydurabilmek için kendi teknolojimizi üretmeliyiz ve dijital şirket olmayı başarmalıyız. Artık veri analitiği, yapay zeka ve robotikte ileri gidebilen, bu yönde Ar-Ge çalışmaları ve yatırım yapan kazanacak” dedi.

Başka bir dünya

Dijital dönüşümün hız algılarını değiştirdiğini belirten MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da “Ama şunu unutmamak lazım; Geçmişi iyi okumalıyız. Çünkü gelecek aslında geçmişin bir envanteridir. Bizi bekleyen yeni dünyadaki tehditleri, tekrarları, blokları ve olasılıkları iyi okumalıyız. Bu kez bambaşka bir dünya bizi bekliyor” diye konuştu. Vizyoner’19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, “Türkiye dijital dönüşümde lider ülke olma hedefine sahip'' dedi.

10 yıl sonra daha güçlü Türkiye

Türkiye’nin dijital bir güç olmak istiyorsa aynı zamanda politik ve askeri bir güç olmak zorunda olduğunu belirten Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman, “10 yıl sonra bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye şimdi kendi sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Türkiye kendi potansiyel müttefiklerini seçiyor” dedi. Türkiye’ye hayranlık duyduğunu belirten Friedman, “Dijital gelecekte bahsediyoruz ama ben sizin gıda üretiminizle daha çok ilgileniyorum. Dijital teknoloji bunları dönüştürecek ama kendinizle ittifak kurmalısınız” diye konuştu.

GÜLTEN UĞURLU