Sanal suçlulara dikkat: Çocuklar evdeyken de tehdit altında
Corona virüs salgını nedeniyle okullar geçici olarak kapatıldı. Çocuklar şimdi evden online ders görüyor. Ebeveynlerin ise bu dönemde çocukların internette fazla zaman geçirmesine engel olaması gerekiyor. Uzmanlar, çocukların internette fazla zaman geçirdiği karantina günlerinde, çocuk istismarcılarına karşı ebeveynleri uyarıyor. İngiliz Ulusal Suç Ajansı'na göre, 300 binden fazla cinsel istismar suçlusu, internette çocuklar için tehdit oluşturuyor.
03 Nisan 2020, Cuma 15:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Corona virüs salgını nedeniyle karantina altında kalan çocuklar, internette fazla zaman geçirmeye başladı. Uzmanlar, ebevynlerin bu dönemde çocuklarının internette geçirdiği zamanı kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. İngiliz Ulusal Suç Ajansı (NCA), virüs salgını sırasında siber saldırıda bir artış olduğunu söyledi. Yaklaşık 300.000 suçlunun çocuklara sanal ortamda 'cinsel tehdit' oluşturduğu ortaya çıktı. NCA ve İngiltere polisi 500'den fazla çocuk istismarı suçlusunu tutukladı ve her ay yaklaşık 700 çocuğu korudu, ancak bu rakamların corona virüs karantinası sırasında artmasından endişe ediliyor.
Ulusal polis şefi Başkonsolos Simon Bailey, "Bazı suçluların çevrimiçi olarak çocuklara zarar vermek için corona virüs krizinden yararlanmak istediğini düşünmek bizi endişelendiriyor" dedi.
Şimdi NCA ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi, #OnlineSafetyAtHome (evde çevrimiçi güvenlik)adlı yeni bir kampanya başlattı ve çocukları sanal suçlulara karşı koruma konusunda eğitmek için ebeveynleri ve bakıcıları çocuklarıyla birlikte 15 dakikalık eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.
Çocukları online ortamda güvende tutmanın yolları
- Ebeveynlerin çocukların internette geçirdiği süreye ve girdiği sitelere dikkat etmesi bu süreçte oldukça önemli.
- Çocuklarla bu kontrollerin neden önemli olduğu hakkında konuşmak gerekiyor.
- Çocukların ve gençlerin, çevrimiçi rahatsız edici bir şey görürlerse güvenilir bir yetişkinle konuşabileceklerini bilmeleri gerekir.