Sanal ve fiziksel etkinlikler çocukları bekliyor!

Manchester, Berlin ve Dubai'nin ardından İstanbul'da yapılacak kutlamalarda 3-10 yaş arası çocuklu aileler için eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunan etkinlik kapsamında ilk defa Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak bir etkinlik düzenlenecek. Ziyaretçiler ninja olmanın ne olduğunu 28-31 Ekim 2021 tarihleri arasında dört gün sürecek etkinliklerde, yanında en sevdiği karakterlerle birlikte öğrenecek.