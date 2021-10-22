Sanal ve fiziksel etkinlikler çocukları bekliyor!
Tüm dünyada LEGOLAND®️ Discovery Centre'lar NINJAGO®️' onuncu yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda ülkemizde de 28-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçek ve sanal dünyanın iç içe geçeceği bir etkinlik ziyaretçiler ile buluşuyor.
22 Ekim 2021, Cuma 13:56 Son Güncelleme:
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Manchester, Berlin ve Dubai'nin ardından İstanbul'da yapılacak kutlamalarda 3-10 yaş arası çocuklu aileler için eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunan etkinlik kapsamında ilk defa Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak bir etkinlik düzenlenecek. Ziyaretçiler ninja olmanın ne olduğunu 28-31 Ekim 2021 tarihleri arasında dört gün sürecek etkinliklerde, yanında en sevdiği karakterlerle birlikte öğrenecek.
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