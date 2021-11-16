Sanal ve gerçek dünya nasıl birleşebilir? – Metaverse hakkında merak edilen her şey
Facebook kısa süre önce adını değiştirerek Meta yaptı. Zuckerberg bununla birlikte Metaverse'e dair açıklamalarda da bulunmuştu. Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek Metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor. Peki tam anlamıyla Metaverse nedir? Bu sanallaştırılmış evren bizlere neler sunacak? Metaverse ile sanal ve fiziksel dünya birleşebilir mi? Bu ve bunun gibi pek çok konuyu Girişimci Ali Erhan Tamer ile konuştuk.
16 Kasım 2021, Salı 10:41 Son Güncelleme:
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