Bilim & Teknoloji Sanal ve gerçek dünya nasıl birleşebilir? – Metaverse hakkında merak edilen her şey

Sanal ve gerçek dünya nasıl birleşebilir? – Metaverse hakkında merak edilen her şey

Bilim & Teknoloji

Sanal ve gerçek dünya nasıl birleşebilir? – Metaverse hakkında merak edilen her şey

Facebook kısa süre önce adını değiştirerek Meta yaptı. Zuckerberg bununla birlikte Metaverse'e dair açıklamalarda da bulunmuştu. Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek Metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor. Peki tam anlamıyla Metaverse nedir? Bu sanallaştırılmış evren bizlere neler sunacak? Metaverse ile sanal ve fiziksel dünya birleşebilir mi? Bu ve bunun gibi pek çok konuyu Girişimci Ali Erhan Tamer ile konuştuk.

16 Kasım 2021, Salı 10:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
500 restorana ulaşana kadar durmayacak
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Günde iki buçuk saat sosyal medya kullanıyoruz!