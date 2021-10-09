İstanbul’un yeni kültür merkezi olmayı hedefleyen Haliç’teki, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan yenileme ve restorasyon projesi Tersane İstanbul, 16. Contemporary Istanbul ile açıldı. Fuarın 9500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık iki alanı var. Yeni sanat merkezi 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyoncuları, uluslararası basını ve de sanatseverleri ağırlamaya başladı. Bu yıl fuara Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg’dan çağdaş sanat galerileri, sanatçılar ve koleksiyoncular katıldı. Tersane İstanbul bünyesinde MoMa ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alıyor. Sanat galerisi sahibi, ressam, fotoğraf sanatçısı, tarihçi ve koleksiyonculardan oluşan Cumartesi Postası jürisi, görmeniz gereken eserlerden bazılarını sizler için seçti. Hâlâ fuarı gezmediyseniz yarın son gün, acele edin.

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli: “Contemporary İstanbul, Türkiye'ye katılan bir değerdir. İnsanların buraya geldiklerinde heyecan duymalarının sebebi, İstanbul'un böyle bir olanağa kavuşmasındandır. Bakın, şu Haliç sahilindeki deneyimi dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamazsınız. Artık insanlar Venedik’e gittiğinde ‘İstanbul gibi olmuş’ desin istiyorum” dedi.

Ahmet Güneştekin ‘Ölümsüzlük Odası’

Yine büyüleyici

Ahmet Güneştekin'in, ‘Gılgamış Destanı'ndan, Babil tabletlerinden, Zülkarneyn’den ve Göbeklitepe'den esinlendiği 22 bin parça kuru kafa ve boynuzdan oluşan ‘Ölümsüzlük Odası’ eseri fuarın en ilgi çeken yapıtı. Ayrıca karışık teknikle yaptığı Kostantiniyye Serisi’nden ‘Çemberlitaş Tepesi’ eseri başınızı döndürecek.

Marion Fink

İstanbul’a renk getirdi

Gençleri çevrelerindeki dünyanın unsurlarıyla çeşitli bağlantı ve kopukluk durumlarında betimleyen, gerçek boyutlu, farklı fırça darbeleriyle İstanbul’a renk getiren ünlü ressamın çalışmalarına yakından bakın.

İrfan Önürmen

Düşünce denizine yolculuk

Yapıtlarında kültürel ve toplumsal değişimi-başkalaşımı eleştirel boyutta sorgulayan ressam ve heykeltıraş Önürmen’in ‘Göçmenler’ adlı çalışması sizi düşünce denizinde seyahate çıkaracak.

Hande Şekerciler - Arda Yalkın

Eski ve yeni bir arada

Heykeltıraş Hande Şekerciler ile yeni medya sanatçısı Arda Yalkın’ın belirsiz figürlerin büyüleyici sahnelerini betimleyen yenilikçi çalışması ‘Elektrikli Davranış’ eserini mutlaka görmelisiniz.

Evren Sungur

‘Tanrı Kompleksi’

Sert ve keskin renk kullanımı, yoğun boya dokusu, katmanlı ve kalabalık kompozisyonlarla, insan doğasını, evrimi ve varoluşu ele alan sanatçının ‘Tanrı Kompleksi’ adlı çalışması muazzam.

Bahadır Baruter

İnsani değerleri sorguluyor

Sanatçı ‘Gergedan’ heykeller serisinin ilki olan ‘Arogan’u gerçek boyutlarda çalışmış. Heykelin tümünde gergedan metaforu üzerinden insani değerleri sorguluyor.

Zahra Ghyasi

İranlı aykırı ressam

Çalışmalarını ağırlıklı olarak şiddet üzerine kuran İranlı sanatçının ‘O Yaz, Tuz Gölü Sahilinde Venüs; Güneş Batıdan Doğduğu ve Doğuda Battığı Yer’ adlı resim serisinden...

Ali Elmacı

‘Dudaklarımı Öp, Kalbimi Hançerle’

Eserlerinde bulunan figürlerin direkt izleyicinin gözünün içine bakmasıyla izleyicinin algısını bozacak eserler üreten Elmacı’nın ‘Dudaklarımı Öp, Kalbimi Hançerle’ çalışması.

Mr. Besk

Türk halısının evrimi

Sanatçının tuval üzerine sprey boya, Türk halısı, seramik ve etnik dokularla harmanladığı eserler fuarda büyük ilgi görüyor.

Nemo Jantzen

Hiper-gerçekçi karışık bir ortam

Hollandalı sanatçı Nemo’nun hiper-gerçekçi anlatı çalışması ‘Karışık ortam ve reçine kubbeleri’ büyüleyici.