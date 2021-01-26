Dünya Sanat sahtekarı sahip olmadığı eserleri satmakla suçlanıyor

Sanat sahtekarı sahip olmadığı eserleri satmakla suçlanıyor

Dünya

Sanat sahtekarı sahip olmadığı eserleri satmakla suçlanıyor

Sanat dünyası benzerine az rastlanan bir dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Alman Angela Gülbenkyan, soyadını kullanarak sahip olmadığı milyonluk eserleri satıp parasını yemekle suçlanıyor.

26 Ocak 2021, Salı 10:05 Son Güncelleme:
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Almanya doğumlu Angela Maria Ischwang’ın (39) hayatı Londra’ya taşınmasıyla değişmişti. Spor menajeri Duarte Gülbenkyan ile tanışıp evlenmişti. Soyu Osmanlı dönemine dayanan İngiliz-Ermeni Gülbenkyan Ailesi, uluslararası petrol endüstrisinin kurucularındandı. Duarte de bu servetin mimarı Kalust Gülbenkyan’ın uzaktan yeğeniydi. Angela, ailenin sanat dünyasındaki gücünü fark edince kendini koleksiyoner ilan etti. Katıldığı sergilerde sanat eserlerinin satışına arabuluculuk yaptığını söylüyordu.

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1.3 milyon dolar ödedi

Hong Konglu Mathieu Ticolat, dünyaca ünlü Japon sanatçı Kusama’nın ‘Balkabağı’ eserini Gülbenkyan aracılığıyla satın almak istedi. 2017’de 1.3 milyon dolar ödedi. Ancak eser bir türlü eline ulaşmadı. Hong Kong, Londra ve Almanya’da Gülbenkyan’ı dava etti. Gülbenkyan’ın 2017 yazında özel jetle uçtuğu, Rolex, Gucci gibi mağazalardan 17 bin dolarlık alışveriş yaptığı ortaya çıktı.



Gülbenkyan 2019’da da Andy Warhol imzalı Kraliçe Elizabeth tablosunu, İngiliz James Ashcroft’a 150 bin dolara sattı. Ancak eser sahibinin bundan haberi bile yoktu. Ashcroft da dava açtı.



Ailenin ilgisi yok

Hakkında yakalama kararı çıkan Gülbenkyan, İngiltere’den Almanya’ya, oradan da Portekiz’e kaçtı. Geçen yaz Portekiz’de yakalanan kadın, İngiltere’ye iade edildi. Gülbenkyan Ailesi, kadının müze ya da Gülbenkyan Vakfı’yla hiçbir ilişkisi olmadığını açıkladı.


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