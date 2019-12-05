Engelsiz eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ‘Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler’ sergisi Bursa’da açıldı. Sergide Engelsiz Eğitim Programı’ndaki çocukların yaptıkları eserler yer aldı.

Engelsiz Eğitim Programı Turkcell’in ‘insan için teknoloji’ misyonuyla MEB bünyesinde yürüttüğü ve çeşitli sebeplerden dolayı sosyal hayata kısıtlı şekilde dahil olabilen çocuklara eğitim imkanı sunan bir projesi.

104 okula özel sınıf

Program ile bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Program kapsamında istihdama yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlayacak düzeyde meslek atölyeleri oluşturulurken teknoloji sınıfları donatıldı.

Türkiye’de 9 milyona yakın engelli bireyin yaşadığını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş 2015’ten bu yana 104 okulda görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflar kurduklarını söyledi.