Magazin Sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti

Sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti

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Sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti

Türkiye’nin dünya çapında tanınan sanatçılarından, İstanbul Modern'de sergisi devam eden ressam ve heykeltraş Selma Gürbüz, koronavirüs nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti.

23 Nisan 2021, Cuma 14:39 Son Güncelleme:
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Selma Gürbüz'ün vefatını İstanbul Modern'in yanı sıra çeşitli sanat kurumları sosyal medya hesaplarından duyurdu. İstanbul Modern'in sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Sanatçı Selma Gürbüz'ü zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kırk yıla yaklaşan kariyerinde zamandan ve mekandan bağımsız, masallar ve mitlerle örülü yapıtlar ortaya koyan sanatçıyı, 'Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer' sergisi devam ederken kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'HER SERGİ BİR HESAPLAŞMADIR'

"Benim için her sergi bir hesaplaşmadır" diyen çağdaş sanatın önemli isimlerinden Gürbüz, serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Yaptıklarımı izleyiciyle paylaşmak, dünyamı korkusuzca önlerine sermek tarif edilemez duygular verir bana. Her sergi aynı zamanda yeni bir düşüncedir, yeni bir duygudur benim için. O nedenle kendimi şanslı hissederim. Çünkü kafamın içi hep doludur. Sonu gelmeyen bir doluluk. Hiçbir sergimin son nokta olmadığını bilirim bu yüzden. Her seferinde yeni bir arayışla, yeni bir yutkunmayla, yeni bir söz söyleme ihtiyacı hissederim."


SELMA GÜRBÜZ KİMDİR?

İstanbul'da 1960'da dünyaya gelen Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere'deki Exeter College of Art Design'da başladı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 1984'te mezun olan Gürbüz, Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona başta olmak üzere, Japonya'nın farklı şehirlerinde de birçok sergiye katıldı.

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