Sanatçılar huzurevinde aşure dağıttı

Polat Yağcı, “Cumhurbaşkanımız ile görüştüm. Arnavutköy’e yapılacak yeni huzurevinde sanatçılar için de bir yaşam merkezi kurulacak. Yaptığımız konser serisinin gelirini bu projeye bağışlıyoruz” dedi.

'HARBİYE'DEKİ KONSERLERİMİZDEN BUNUN İÇİN PARA ALMADIK'

Sanatçılar “Hepimiz destekliyoruz. Harbiye’deki konserlerimizden de bunun için para almadık” diye konuştu.

Ünlü isimlerin konuyla ilgili söyledikleri sözler şöyle:

Nukhet Duru, “Böyle bir şey ancak uygar ülkelerde yapılmıştır. Uygar ülkeler sanatçılarını yaşlanınca kurda kuşa yem etmez. Bizde o ülkeler arasına girdik sayılırız”

Serdar Ortaç, “Kimsenin yaşlılığında yalnız kalmasını istemem. Belki bir gün bizde orada oturacağız”

Deniz Seki, “Çorbada bizimde tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Çok mutlu ve onurluyum”

Rafet El Roman, “Ben gençliğin ne olduğunu biliyorum ama siz yaşlılığın ne olduğunu bilemezsiniz demiş frank sanata şarkısında”

Murat Dalkılıç, “Harbiye konserleri ilk defa bereketli geçmişti. Çok uzun zamandır bu projeyi biliyordum direk altına imzamızı atıp örnek teşkil etmek adına. Uygar ülkelerde ki gibi değerlerimize sahip çıkmak adına bu projeye destek vermekten onur duydum” diye konuştu. Dalkılıç, “Yarın öbür gün hepimiz o durumda kalıpta, bizi zamanında çok seven insanların yüreklerini yakabiliriz” diye konuşmasını noktaladı.





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