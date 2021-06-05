Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara destek müjdesi verdi. Salgının nedeniyle sıkıntı yaşayan sanatçılara sahip çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara ne kadar destek verileceğini de söyledi…

SANATÇILARA VE MÜZİSYENLERE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılara 31 bin sanatçıya 250 milyon, tiyatro sektörüne ise 25 milyon tutarında turne desteği sağlanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı zorlu günler geçiren sanat emekçilerine de sahip çıktıklarının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı: "İnşallah önümüzdeki süreçte 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörümüze de 25 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız. Açıkladığımız tüm desteklerin çiftçilerimize ve sanat emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

SANATÇILARA, MÜZİSYENLERE VE TİYATROCULARA DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından gözler sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara desteğin ne zaman verileceğine çevrildi. Şu an için belirtilen meslek gruplarına desteğin ne zaman verileceğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz dönemde KOBİ’lere verilecek 3000 TL ve 5000 TL destek için başvurular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından ilgili bakanlığın talimatıyla kısa sürede başlamıştı. Bu doğrultuda sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara verilecek destek için kısa sürede harekete geçileceği tahmin ediliyor.