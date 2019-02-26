Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi

Giresun’a hareketinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’ne geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da burada hazır bulundu.

SANATÇILARDAN SÜRPRİZ

Aralarında Orhan Gencebay Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu, Ahmet Özhan, Polat Yağcı, Mehmet Akbay gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde doğum günü sürprizi yaptı.

Sürpriz doğum günü kutlamasına katılan sanatçılardan Emel Sayın, "Sürpriz bir doğum günü oldu. Çok samimi çok güzeldi. Ben de dün akşam öğrendim, davet edildim. Çok hoş oldu. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımla da karşılaştım ayrıca. Sayın Cumhurbaşkanını yolcu ettik mitingleri için. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, sevdikleri ile birlikte uzun, güzel ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ahmet Özhan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günüydü. Haber verdiler paylaşmak ister misiniz diye davet ettiler. Vatanımız, milletimiz, devletimiz için böyle koşuşan bir kişinin yeni yaşında onunla beraber olmak, iyi dileklerimizi iletmek bizim için de hoş oldu. Kendisi için de yeni bir enerji oldu. Nice yaşlar diliyoruz sayın Cumhurbaşkanımıza, hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan 3 katlı özel pasta Devlet Konukevi'ne böyle getirildi.