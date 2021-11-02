Kültür & Sanat Sanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluşacak

Sanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluşacak

Kültür & Sanat

Sanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluşacak

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, ‘Ustalar’ adlı sergisini 6 Kasım’da Çınar Kültür Ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

02 Kasım 2021, Salı 16:25 Son Güncelleme:
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Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen “Ustalar” sergisi, 6 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’da Çınar Kültür Ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Bitki Çizimi, Çini, Resim, Kaligrafi, Geleneksel Türk El Nakışı, Mum Batik Boyama, Gümüş Kazaziye Takı Tasarımı, Biçki Dikiş Abiye Giyim, Modelistlik, Mefruşat ve Porselen Boyama eserlerinden oluşan sergi, 14 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

Türk kültürü ve geleneğinin çizgilerini, renklerini, desenlerini, kağıda, gümüşe, porselene, kumaşa, göz nuruyla nakış nakış işleyerek geçmişten geleceğe köprü kuran sanatçıların eserleri dokuz gün boyunca sergilenecek.

20 SANATÇININ ESERLERİ SERGİLENECEK

Sergide Ayşenur Kadakçı Velioğlu, Büşra Hömek, Demet Aktan, Elif Kuru, Funda Geniş Soy, Halime Karataş, İnci Yücesoy Demircan, Mafirat Eraslan, Mehmet Najadzadeh, Muhterem Pakyürek, Nazlı Durmuşoğlu Utku, Nurcihan Velioğlu, Neslihan Can, Nurten Demircan, Ömer Faruk Dere, Özcan Özcan, Reza Zolghadr, Üzeyme Ahmetoğlu, Zehra Nihal Öztürk’ün eserleri yer alacak.

DHA

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