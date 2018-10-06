Sanayi sitesine giren yılan ekipleri alarma geçirdi

Bartın’da yeni sanayi sitesine giren yılan ekipleri alarma geçirdi. Belediye ekipleri tarafından yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı

06 Ekim 2018, Cumartesi 23:08
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Bartın’da sanayi sitesinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

'YILAN AVCISI' MÜDAHALE ETTİ

Adı 'yılan avcısı'na çıkan ve daha önce bir otomobilin çamurluğunun içine giren yılanı ve boş havuzdaki yılanı eliyle tutan Bartın Belediyesi itfaiyesinde görevli Yasin Çetinkaya, eline aldığı sopa ile yılanı kurtarmaya geldi.


DOĞAYA SALINDI

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın saldırmasına rağmen elindeki sopa ile yakalamayı başaran Çetinkaya, daha sonra yılanı doğaya saldı. 

İtfaiye görevlisinin yılanı yakalama anı sanayi sitesi esnafı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

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