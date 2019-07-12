Sanayi üretimi verileri açıklandı
Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 arttı, yıllık yüzde 1,3 geriledi
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.