Ekonomi Sanayi üretimi verisi açıklandı

Sanayi üretimi verisi açıklandı

Ekonomi

Sanayi üretimi verisi açıklandı

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Temmuz'da sanayi üretimi yüzde 8.7 oranında gerçekleşti.

13 Eylül 2021, Pazartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %4,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

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