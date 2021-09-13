Sanayi üretimi verisi açıklandı
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Temmuz'da sanayi üretimi yüzde 8.7 oranında gerçekleşti.
13 Eylül 2021, Pazartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %4,2 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.