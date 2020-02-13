Sanayi üretimi verisi açıklandı! Ekonomide çarklar dönüyor
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin sanayi üretimini açıkladı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.9 arttı. Yıllık bazda da artış ise yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.
13 Şubat 2020, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8, imalat sanayi sektörü endeksi %9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.
Sanayi üretimi aylık %1,9 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.