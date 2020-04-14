Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşkilat yapısı değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşkilat yapısı değişti

Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşkilat yapısı değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik yapıldı.

14 Nisan 2020, Salı 12:04 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, bakanlık bünyesinde ’Milli Teknoloji Hamlesi’ni yürütmek ve stratejik araştırma ve verimlilik için kritik öneme sahip 2 yeni genel müdürlük, ilan edildi. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ilk kez ’Milli Teknoloji Hamlesi’ mevzuata girmiş oldu. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri, şöyle sıralandı:

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde, teknoloji geliştirme ve bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Kapasitenin artması

Bakanlık bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye’nin kapasitesini artırmak amacıyla ulusal ve küresel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak, Türkiye’nin sınai ve teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat yapılanmasında da değişikliğe gidildi. Değişiklikle ’Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’ dönüştürülerek yerine ’Sanayi Genel Müdürlüğü’ kuruldu. ’Metroloji ve Standardizasyon’ ile ’Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi’ adındaki 2 genel müdürlüğün tek çatı altında toplanmasıyla ’Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’ oluşturuldu. Bakanlığın ’Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları’ yeni kurulan ’Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlandı.


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