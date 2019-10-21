Sanayiciden dönüşüm çağrısı

Gülten UĞURLU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan 5.8’lik deprem, herkesi birkez daha beklenen büyük deprem gerçeği ile yüzleştirdi. 1999 Marmara depreminin ardından konutlarla ilgili kentsel dönüşüm süreci devam ederken, bir çağrı da sanayiciden geldi. Herkes gibi sanayicinin de depreme hazır olmadığı özeleştirisini yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu konuda artık üç maymunu oynama dönemimiz bitti” dedi.

CHECK-UP YAPILMALI

İSO’nun geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, Şanlıurfa ve Gaziantep’e gitti. Şanlıurfa’da gazetecilerle bir araya gelen Erdal Bahçıvan, “Yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız. İstanbul sanayisinin dönüşümü konusunda bir yöntem belirleyeceğiz. İstanbul’daki tüm firmaların check-up’ının yapılması gerek. Bu check-up neticesinde uygun olmayan firmaların da çok hızlı bir şekilde dönüşümlerinin yapılması lazım” diye konuştu.

ENFLASYON RİSKİ YOK

Ekonomik gündeme ilişkin diğer konulara da değinen Erdal Bahçıvan, şunları söyledi: “Enflasyonu besleyecek en önemli risk, kur. Bizim şu anda, kabul edelim ki talep noktasında çok güçlü bir enflasyon riskimiz yok. Kurla ilgili düşüncem, geçtiğimiz 10 günde kur 5.80-5.90 bandını eğer geçmediyse kurda özellikle yaşadığımız o büyük sıçramayı, zıplamayı artık beklemiyorum.”

STRATEJİK YABANCI YATIRIMLAR YOLDA

Türkiye’nin avantajları nedeniyle dünya piyasalarından para çekmekte zorlanmayacağını belirten Erdal Bahçıvan, yabancı sermayenin Türkiye’ye girişi noktasında önemli ve sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi. Alman Volkswagen’in Manisa’da yatırım kararının önemli olduğunu belirten Bahçıvan, “Ayrıca özellikle sanayi ve imalat olmak üzere farklı sektörlerde yabancı ilgisi yüksek. Şu anda masada bitmek üzere olan sadece benim bildiğim 3-5 tane ciddi diyebileceğimiz boyutta işlem var. Stratejik yatırımlar noktasında önümüzdeki günlerde duyduğumuzda etkileneceğimiz rakamlar olacak. Özellikle Avrupa dışında, mesela Japonya ve Hindistan’dan enteresan, stratejik ilgiler var” dedi.

ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Posta Gazetesi Ekonomi Editörü Gülten Uğurlu’ya ekonomi gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KURUN SİGORTASI

Cari açığının (döviz açığı) orta vadede, Türkiye’nin başına bela olmayacak bir noktada bulunduğunu belirten Erdal Bahçıvan, “Toplumun 200 milyar dolara yaklaşan bir döviz tasarrufu var. Bu kadar yüksek bir döviz mevduatı, piyasaların şu anda belki kilitlenmesi için bir neden ama öbür taraftan da kurun dengelenmesi açısından bir sigorta. Döviz, enflasyon, faiz denkleminde önümüzde; geçtiğimiz iki yıldan daha olumlu bir 2 yıl olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR DAHA İYİ

Erdal Bahçıvan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Vatan güvenliği söz konusu olduğunda, iş insanları olarak devlete ve orduya her türlü desteği veriririz.

Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile bir mutabakata varılmasının mutlaka ekonomiye olumlu yansımaları olacak.

Otomotiv, son ayların en iyi satışını yaptı. Konutta ciddi bir artış var. Perakende sektörü tekrar ciddi şekilde hızlanıyor. Faizlerin düşmesi bunların en önemli nedeni.

Türkiye’nin geçmiş kayıpları toparlaması için daha zamana ihtiyacı var ama tünelin ucundaki ilk ışıkları görmeye eylül ayında başladık.

Ekonomide önümüzdeki aylar daha da olumlu geçecek.

Bankacılarımızın çok rahat birtakım sektörlere kredi verdiği gerçeğini herkesin kabullenmesi gerek. Türkiye’deki bankacılık sisteminin kredi verme becerisini ve refleksini gözden geçirmesi herhalde gerekecek.”



