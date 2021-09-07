Sanayide 'düşük ücreti artırın' uyarısı

Avdagiç, “Bu ücretler gözden geçirilmeli. Basit bir örnek vereyim; İstanbul’da bir genç, motorlu kurye olduğunda 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda sözgelimi CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz. Ara eleman ücretleri makul seviyeye getirilmeli” dedi.

KAPASİTEYE DİKKAT!

Şekib Avdagiç, artık ‘ara eleman’ değil, ‘ana eleman’ tabirini de kullandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“İş dünyası, bugünden sonra bu seviyedeki yetenekli mavi yakalılarımıza, personelimize daha makul ücretler ödemek durumunda olacak. Ama büyük resme baktığımız zaman meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının kapasitelerinin gözden geçirilmesi ve yeni teknolojilere uygun elemanlar yetiştirilmesi gereği üzerine daha çok düşünmeliyiz.”

İHTİYAÇ FAZLA

Meslek liselerinin piyasa beklentilerine uygun olacak şekilde yeniden kurgulanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:

“Mesleki eğitimin müşterisi ağırlıklı olarak elbette iş dünyası. Özel sektörün çok yoğun bir şekilde mavi yakalı yetişmiş, üretime katkı verecek gençlere ihtiyacı var. Piyasa beklentileri ile eğitim sisteminin çıktılarını eşleştirecek bir yapıyı hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor.”

6 AY İLAVE EĞITIM

Üniversite mezunları için alternatif sanayi eğitimi önerisinde de bulunan Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“Yeni mezun öğrenci, kendini emek sektörünün ihtiyaç duyduğu, talep ettiği mesleki alanlarda geliştirmek isteyebilir. Söz gelimi 6 ay kursa gidip CNC operatörü, ERP yetkilisi olabilir, kalite kontrolcü olabilir, nitelik gerektiren her görevi alabilir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda lojistikten bakım işlerine kadar birçok alanda açık pozisyonlar var. Üniversite mezunları, alacakları ikincil eğitimle birlikte daha yüksek maaşla işe başlayacakları için iş hayatlarına daha nitelikli şekilde devam edebilir.”