Ekonomi Sanayide faiz, eleman ve hammadde sorununa 3 öneri

Sanayide faiz, eleman ve hammadde sorununa 3 öneri

Ekonomi

Sanayide faiz, eleman ve hammadde sorununa 3 öneri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sanayide işlerin iyi olduğunu ve siparişlerde sıkıntı bulunmadığını söyledi.

31 Ağustos 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Avdagiç, “Talepleri karşılayabilmek için hazır stokları dahi devreye aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bazı üreticilerin çift vardiya çalışmaya döndüğünü biliyoruz. Piyasada iş var ama en çok duyduğumuz 3 şey ‘faiz’, ‘eleman’, ‘hammadde’ sıkıntısı” dedi.

FONDAN KARŞILANSIN

Bu üç konuya karşı çözüm önerilerini de sıralayan Avdagiç, şunları söyledi:

“Yüksek faizin etkisini asıl ortadan kaldıracak belki de tek konu, yatırımcının finansman maliyetinin belli bir kısmının kamu kaynakları tarafından karşılanması. Makine teçhizat yatırımı yapan, doğrudan üretime yönelik tevsi yatırımı yapan, ‘greenfield’ dediğimiz sıfırdan yatırım yapanın kullandığı ki bu daha önceki teşviklerde de vardı, yatırım kredisinin faiz maliyetinin yüzde 40’ı, yüzde 50’si bir fondan karşılanabilir.

ÖNCELİK İÇ TALEP OLMALI

Şekib Avdagiç, bir diğer hassas konunun hammadde temini ile ilgili olduğunu vurgulayarak, “Diyorlar ki demir fiyatlarını devlet düşürsün. Demir fiyatını devlet mi belirliyor? Hayır, Londra Metal Borsası var. Ne yapılabilir? Türkiye’nin kendi iç üretim kaynakları ile buna adım atabiliriz. Nasıl Çin ihracata kısıtlama getiriyor ve ’içerideki talebi karşılamadan ihraç edemezsin’ diyorsa bizim de kritik hammaddeler için belki de bunu yapmamız gerek” değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERİMİZİ YÖNLENDİRELİM

Türkiye’nin, salgının da etkisiyle Uzak Doğu’dan uzaklaşan siparişler için ideal bir ülke haline geldiğinbelirten Avdagiç, bu trendin devamı için tedbirlerin sürmesi gerektiğini kaydetti. Sanayide en çok duydukları konulardan birinin de eleman sıkıntısı olduğunu belirten Avdagiç, nitelikli ara eleman sorununa çözüm için üniversite mezunu ama iş bulamayan gençlerin de ikincil kurslarla iş dünyasına yönlendirilebileceğini kaydetti.

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