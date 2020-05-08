Sanayide maksimum güvenlik

Salgın nedeniyle üretim süreçleri ve çalışma hayatı baştan aşağı yeniden tasarlanıyor. Bundan sonraki süreçte tüm önlemleri alan, salgınla mücadelede teknoloji üreterek kendini adapte edebilen ülkeler ve şirketler daha rekabetçi konuma gelecek. 60 yıllık tecrübesi 241 üyesiyle ekonomiye 30 milyar dolarlık katkıda bulunan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk sanayicilerini bir adım öne geçirecek, ‘MESS SAFE’ adı verilen önemli bir girişim başlattı.

Öncelik çalışan sağlığı

Bu hareketin birinci önceliğinin teknolojiyle çalışanların sağlığını korumak olduğunu vurgulayan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “İlk olarak üretimde çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlayan giyilebilir çözüm ve mobil uygulamamızı üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız” dedi.

İstihdamımız korunsun

Akkol, sözlerine şöyle devam etti:

“Değişimin farkındayız ve ülkemiz adına olumlu sonuçlar elde etmek için kararlıyız. Dijital dönüşüm konusunda Türkiye’de öncü bir rol üstlenecek MESS Teknoloji Merkezi MEXT ile metal sanayinin ve işgücünün dijital dönüşümünü yönetiyoruz. Ülkemizde üretim durmasın, istihdamımız korunsun ve artsın. Bu süreçten güçlenerek çıkalım. Bu zorlu süreç sonrası geleceğin normalinin merkezi Türkiye olsun istiyoruz.”

Üretime dönüş rehberi

MESS, normalleşme yolunda ilk adımların atıldığı yeni dönemde üyeleri için ‘Covid-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ çalışması da hazırladı. Özgür Burak Akkol, “Bu çalışmada global iş ortaklarımızın birikimi ile Türkiye ve dünyadan farklı ölçekteki pek çok şirketten 68 farklı en iyi uygulama örneği yer alıyor. İşe dönüş uyum sürecinde 12 temel adımda neler yapılması gerektiği ile ilgili 188 madde düzenledik” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal mesafe kontrol altında

Ürünün giyilebilir teknoloji ve mobil uygulama seçenekleri bulunuyor. Çalışanlar giyilebilir çözümü boyunlarına asabiliyor, giysilerine takabiliyorlar; mobil uygulamasını telefonlarına indirebiliyorlar. Bu uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor.

Yeni teknoloji

Çalışanların üretim sürecindeki etkileşimleri mobil bir uygulama ile taranıyor ve mesafe ihlalleri hatırlatılıyor. Uygulama, bluetooth teknolojisiyle çalışanlar arasında mesafeyi ölçüyor. Olası ihlalleri kullanıcılara ve işyerine iletiyor. Geliştirilen yeni teknoloji şirket yönetimine işyeri içinde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği için değerlendirme yapabilme ve gerekli tedbirleri alabilme imkanı veriyor.



